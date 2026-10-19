Rescate por avalancha en Portillo continuaría este jueves: conoce quiénes son las víctimas

La búsqueda de la tercera víctima de la avalancha ocurrida en Portillo fue suspendida este domingo debido a las condiciones climáticas y al riesgo de un nuevo desprendimiento. Una de las personas fallecidas fue identificada como Magdalena Acuña Jiménez, hija de la reconocida actriz nacional Luz Jiménez.

La tragedia ocurrió el sábado por la tarde, cuando un desprendimiento de nieve sorprendió a siete montañistas en las cercanías de la Laguna del Inca. El balance actualizado confirmó tres personas fallecidas y cuatro lesionadas, de acuerdo a Emol y Radio Biobío.

En un primer momento, Carabineros informó preliminarmente de cuatro víctimas fatales. Sin embargo, la cifra fue corregida posteriormente a tres fallecidos, entre ellos Magdalena Acuña Jiménez y Rodrigo Peña Troncoso.

Ambos eran integrantes del club de montañismo Andino Club Pamir. A través de sus redes sociales, la organización lamentó lo ocurrido y destacó el espíritu deportivo de sus miembros.

“Destacaron en nuestro club por su espíritu deportivo y compañerismo. Enviamos nuestro apoyo y condolencias especialmente a sus familias, seres queridos y a nuestros socios”, señaló la agrupación.

Luz Jiménez había dedicado un emotivo mensaje a sus hijas

La muerte de Magdalena Acuña ocurrió pocos días después de que Luz Jiménez recibiera un reconocimiento a su trayectoria en los Premios Cordillera 2026, ceremonia realizada el jueves anterior a la tragedia.

Durante la premiación, la histórica actriz dedicó unas palabras a sus cuatro hijas y expresó la importancia que tienen en su vida, junto con su trabajo artístico.

“Mis cuatro hijas, que juntas con la actuación es lo que más quiero”, manifestó durante la ceremonia.

Luego, emocionada por el reconocimiento, agregó: “Lo que más amo, a mis cuatro hijas y a la actuación. He sido muy feliz, no lo puedo creer. Lo he pasado tan bien, es un premio a mi vida, a ser feliz”.

Sus declaraciones adquirieron un significado especialmente doloroso tras conocerse la identidad de una de las víctimas de la avalancha.

Suspenden la búsqueda de la tercera víctima en la Laguna del Inca

Los equipos de emergencia suspendieron este domingo las labores para encontrar a la tercera víctima fatal, cuyo cuerpo permanece en la Laguna del Inca. Durante el operativo se utilizaron recursos tecnológicos, entre ellos un robot submarino de la Armada, pero no fue posible localizarlo.

El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, explicó que la decisión respondió a las condiciones climáticas y al riesgo de una nueva avalancha en el sector.

“Previo al inicio de la operación de búsqueda, se le informó a la familia de la persona fallecida cómo iba a ser el cronograma y se fijó una hora determinada de término de la faena por factor de riesgo, de clima y también de una eventual nueva avalancha”, señaló.

La suspensión se concretó a las 16:30 horas, de acuerdo con la autoridad. Millones indicó que las labores se retomarán el jueves a las 8:00 horas, mientras que el miércoles se instalará una base operacional para reforzar los recursos tecnológicos.

“Se operó hoy día con un Zodiac con 3 robots, uno del GOPE que era monitoreado desde la orilla, dos de la Armada y a pesar de este aporte, no fue posible encontrar el cuerpo de la persona desaparecida. El día jueves se va a aumentar el equipamiento, se va a incorporar un nuevo Zodiac y mayor equipamiento para tener una amplia cobertura de búsqueda”, detalló.

El hielo dificulta las labores de rescate

Uno de los principales obstáculos para los equipos de emergencia es que la Laguna del Inca se encuentra completamente congelada. Esta condición ha dificultado el ingreso de las embarcaciones y el despliegue de los buzos.

“Se hace más compleja la operación dado que la laguna está congelada y por tanto los marinos, para poder ingresar el Zodiac, tuvieron que tirarse al agua, los buzos tácticos e ir rompiendo para que en este caso el Zodiac pudiera penetrar al sector donde ocurrió el accidente”, explicó Millones.

La aproximación de un sistema frontal y los riesgos meteorológicos en la cordillera también influyeron en la decisión de suspender las faenas.

Pese a las dificultades, el delegado presidencial aseguró que se utilizarán todos los recursos disponibles para encontrar a la persona desaparecida.

“Vamos a agotar todas las instancias necesarias para encontrar el cuerpo de la persona que desapareció en la Laguna del Inca”, afirmó.

La autoridad también agradeció el apoyo logístico del Hotel Portillo, tanto para los familiares como para los equipos que participan en el operativo.