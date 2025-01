Ricky Santos lanza nuevo disco y anuncia concierto en Santiago 

El cantante nacional, Ricky Santos, que se hizo conocido en diversos programas de televisión, está debutando con su primer álbum de temas propios, y además, anunció un concierto en Santiago.

El disco se llama “Cántale, Cántale”, mientras que el show se realizará este martes 28 de enero en el Teatro Fiebre, ex Coca Cola.

Si bien su carrera partió homenajeando a varios artistas en televisión, el recorrido del artista, que tiene varios trabajos de su autoría, lo ha llevado a presentarse con gran éxito en diversos países.

De hecho, el 2024 estuvo de gira por Ecuador, Guatemala, Perú, México, Honduras, El Salvador y EEUU, donde su música, de creación propia, con la colaboración del destacado productor musical Mario Yañez, ha trascendido, logrando gran aceptación entre el público de dichas naciones.

Respecto a su nuevo disco, Ricky Santos comenta que “este es un álbum lleno de cumbia. Pero también con mucho pop y un ritmo pegajoso que los hará bailar de principio a fin. Un disco hecho con amor, tiempo y dedicación, con el que quiero recorrer todo Chile”.

De esta placa destaca su primer single “Te amaré”, canción que Santos describe como “un tema evidentemente romántico, donde expreso todo el amor por la persona que tanto amo”.

PRIMER GRAN CONCIERTO EN SANTIAGO

A la vez, para presentar su primer disco, Ricky Santos prepara su primer gran concierto en la capital, el que se llevará a cabo este 28 de enero, a las 20:00 horas, en el Teatro Fiebre.

En torno al recital, el cantante señala que “vamos con banda completa en vivo. Visuales, efectos y una iluminación bien llamativa, para que la gente se lleve en su corazón el show. Lo que queremos es darles una experiencia, que se lleven a sus casas las ganas de seguir escuchando el disco”.

“La gente siempre me ha apoyado, ya que al comienzo de mi carrera me dediqué a homenajear a otros artistas, pero muchos me preguntaban cuándo lanzaba mi propio disco y bueno. Acá estamos y vamos con todo”, concluye.

COORDENADAS SHOW DE RICKY SANTOS

Fecha: 28 de enero (20:00 horas).

Lugar: Teatro Fiebre. (ex Coca Cola) Dardignac 0163. Providencia.

Precio de las entradas: 10 mil pesos, entrada general. Disponible en sistema passline.