Robot humanoide sorprende a estudiantes en jornada que busca acercar la robótica a la educación

Un robot humanoide fue uno de los protagonistas de una jornada educativa realizada en el Museo Interactivo Mirador (MIM), donde estudiantes de sexto básico pudieron interactuar directamente con esta tecnología y participar de distintas experiencias vinculadas con la ciencia, la innovación y el aprendizaje. Esto en el marco de las celebraciones por el Día de la Ciencia.

La actividad correspondió al tercer encuentro de RIEN (Robótica Integral Educativa y Neurociencia). Proyecto impulsado por Fundación Kiri y Fundación Mustakis, junto a Neuro UC de la Universidad Católica y Sigdo Koppers. Este busca acercar la robótica a estudiantes de cuarto a séptimo básico y explorar su potencial como herramienta educativa.

Más allá del aprendizaje tecnológico, RIEN pone el foco en cómo estas experiencias pueden contribuir al bienestar y al desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales. Una evaluación realizada al programa mostró mejoras significativas en la integración social de los estudiantes, con un aumento de 4,23 puntos. Asociado a una mayor capacidad para trabajar en equipo, colaborar y desenvolverse en dinámicas grupales.

“La robótica no es solo aprender a utilizar una herramienta, sino que también permite desarrollar habilidades cognitivas y socioemocionales. Despertar la curiosidad y abrir nuevas posibilidades de aprendizaje. Con RIEN buscamos justamente generar esos espacios de exploración y descubrimiento”, explicó Florencia Álamos, directora ejecutiva de Fundación Kiri.

Para Domingo Errázuriz, director ejecutivo de Fundación Mustakis, acercar estas tecnologías a niños y niñas permite ampliar también sus posibilidades de aprendizaje. “La tecnología tiene un enorme potencial educativo cuando pueden interactuar con ella, hacerse preguntas y experimentar. Encontrarse cara a cara con un robot humanoide puede despertar curiosidad, nuevas preguntas e incluso intereses vinculados con la ciencia, la tecnología y la innovación”.

Durante la jornada, los estudiantes conocieron el funcionamiento del robot humanoide y posteriormente recorrieron durante dos horas las distintas salas y experiencias del MIM, en una instancia que combinó tecnología, experimentación y aprendizaje fuera de la sala de clases.

“Para Sigdo Koppers es muy importante contribuir a que las nuevas generaciones conozcan de cerca las tecnologías que están transformando nuestro mundo. Acercar un robot humanoide a estudiantes permite convertir la innovación en una experiencia concreta y accesible, despertando su curiosidad y mostrando que la ciencia y la tecnología también pueden ser parte de su futuro”, señaló Vanessa Farrugia, gerente Gestión de Personas de Sigdo Koppers.