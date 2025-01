Rolling Stone destaca a “Manifiesto” de Víctor Jara como una de las “100 mejores canciones de protesta”

La revista Rolling Stone incluyó “Manifiesto”, uno de los temas más reconocidos del cantautor nacional, Víctor Jara, en un ránking de las “100 mejores canciones de protesta”.

Dicha canción fue ubicada en el puesto 52° del listado, y desde el citado medio destacaron a Jara como “el líder del movimiento de la nueva canción chilena”, y “una voz para la clase trabajadora y una sensación del folk a nivel mundial”.

Asimismo, respecto al tema, expresaron que “tocada de manera amable y cantada con ternura, ‘Manifiesto’ es una oda al poder de cambio de la música cuando está en manos del hombre común”.

Cabe destacar que “Manifiesto” fue estrenada en 1974, un año después de que Jara fuera detenido y asesinado durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Por su parte, Rolling Stone indicó en torno a las canciones que conforman el listado: “Algunas te agarran de los hombros y te gritan en la cara, otras son intentos personales y privados de encarnar sutilmente la naturaleza contradictoria de la lucha política y el cambio desde adentro”.

En el ranking destacan artistas de la talla de Rage Against the Machine, Aretha Franklin, James Brown y Bob Dylan, mientras que en el primer lugar seleccionaron el tema “A Change Is Gonna Come”, de Sam Cooke.