Sarah McBride es elegida como la primera congresista trans en la historia de EEUU

La demócrata Sarah McBride será la primera persona transgénero en el Congreso de Estados Unidos después de ganar las elecciones a la Cámara de Representantes este martes en Delaware.

McBride venció a su oponente republicano, John Whalen III, de acuerdo con las proyecciones de NBC News.

La organización Human Rights Campaign (HRC), la mayor en defensa de los derechos de la comunidad LGTBIQ+ en Estados Unidos y que apoyó la candidatura de McBride, celebró su triunfo.

“¡Estamos tan orgullosos, congresista electa Sarah McBride! Su historia ayudará a los jóvenes LGTBQ+ a tener mayores sueños, llegar más alto y cambiar el mundo”, expresó la organización en X.

McBride, de 34 años, fue elegida en 2021 para el Senado de Delaware, convirtiéndose en la primera persona transgénero en ocupar un escaño de senadora estatal en el país.

Thank you, Delaware! Because of your votes and your values, I am proud to be your next member of Congress.



Delaware has sent the message loud and clear that we must be a country that protects reproductive freedom, that guarantees paid leave and affordable child care for all our…