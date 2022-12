Se viralizaron antiguos tuits de Erika Maira contra Piñera, la UDI y Boric

Los ministros de la Corte Suprema completaron este martes la quina de candidatos a fiscal nacional.



El máximo tribunal escogió a la abogada Erika Maira, titulada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien trabaja como gerenta de la División de Atención de Víctimas y Testigos del Ministerio Público.



En vista de su nombramiento, rápidamente se comenzaron a viralizar antiguos tuits que compartió en su cuenta personal entre los años 2013 y 2019.

El 4 de enero de 2019, escribió “Chocante lo de Boric y la polera. Macabro”, refiriéndose a cuando en 2017 el Jefe de Estado recibió una polera con el rostro de Jaime Guzmán baleado.



El 18 de julio de 2018 publicó “Pero esto es en el Congreso, el mismo al que va Florcita Motuda, Boric, etc. Ninguno se caracteriza por la formalidad. Esto fue un exceso de los señores corbatistas”.



El 12 de enero de 2015 señaló “así con designaciones a TC y miembros Senado q se excusan d haberlas hecho c/pretextos q no usan ni los niños de básica. Mejor sean sinceros”.



El 25 de mayo de 2014, sobre el gobierno de Piñera, mencionó “Pero @letelierdip !!! uds en gob Piñera sacaron ley pa indultar a 1/2 mundo y luego hicieron la 20603 pa q casi ningún condenado cumpla preso”.



El 30 de agosto de 2013, expuso “Presidente Piñera en Cena d la Minería habla d la judicialización de los proyectos mineros como algo malo… El poder económico es absoluto?”.



El 19 de julio de 2013 sostuvo que la “UDI manda señales d veto sobre Allamand y C.Larraín busca frenar intervencionismo d Piñera/patuda la UDI”.



El 17 de julio de 2013 apuntó contra la actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, redactando “#alianza por favor, no hagan el loco con #Evelyn Matthei. No tiene control de impulsos y odia la maternidad, entre otras cosas. No queremos eso”.



El 22 de enero de 2013 sugirió que “UDI y RN habría q llevarlos a 1 potrero, dde se dn 1s bnos combos, y dps traerlos peinaditos. Q manera d mostrar la hilacha!”.