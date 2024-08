Sebastián Ramírez arremete contra Fran García-Huidobro por fuerte crítica: “No seas malagradecida”

Un duro descargo realizó en sus redes sociales el exparticipante de “Gran Hermano”, Sebastián Ramírez, quien respondió sin filtro a unas fuertes críticas que realizó en su contra Francisca García-Huidobro.

Concretamente, en su podcast “Dí la verdad Rosa”, la expanelista del reality de Chilevisión se refirió a Ramírez, quien renunció a la segunda temporada del programa. “No lo tolero (…) Ahora lo puedo decir porque ya no trabajo en Gran Hermano. Yo a ese hombre no lo metería jamás a un reality, aunque creo que es más peligroso que esté en la calle a que esté encerrado”, indicó.

Bajo ese contexto, mediante sus historias de Instagram, Sebastián reaccionó a las declaraciones de García-Huidobro, y arremetió en contra de la “Dama de Hierro”.

“Fran, te recuerdo que gracias a mí pagaron los sueldos de todo el equipo de Gran Hermano 1 (lo iban a sacar del aire)”, escribió, adjuntando una imagen del famoso personaje de Pablo Zamora, “Popín”.

Asimismo, añadió que “no seas malagradecida y deja de hablar de mí, Popín. Y te recuerdo que por algo hicieron Gran Hermano 2, porque fue un éxito GH2, gracias al mejor”.

Además, en un video que compartió, aseguró que la actriz y conductora le coqueteaba cuando coincidieron en el programa.

“Todas son iguales. Popín, te quiero decir algo. Cuando nos íbamos a conversar y cuando estábamos detrás del escenario, nos fumábamos un cigarro, me coqueteabas. ‘¿Cómo me veo? ¿Alguna vez te gusté?’ Puras cosas así y ahora dices que no me pescarías ni en bajada. ¿Por qué todas son así? Por favor, para”, sostuvo.