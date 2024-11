Senado confirma examen obligatorio de drogas para el Presidente y ministros

Durante el análisis del proyecto de Presupuesto 2025, el Senado decidió mantener la indicación que exige al Presidente, ministros y subsecretarios someterse a un test de drogas, aprobada previamente por la Cámara de Diputados.



Una propuesta del Ejecutivo para eliminar esta indicación fue rechazada con 12 votos a favor, 27 en contra y dos abstenciones.



El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, argumentó que ya existe un marco normativo aplicable a los servicios públicos y poderes del Estado.



“Nos parece como Ejecutivo que una materia de esta naturaleza debe ser regulada por ley y una ley de carácter permanente, porque el problema de esta indicación es que no establece cómo se realiza este reglamento, quién realiza este examen y cuál es el efecto del examen”, dijo Elizalde.



“Esta normativa sí está regulada en el marco reglamentario vigente que establece el tipo de examen y también el tratamiento que se da a la información, que es de carácter reservado, se establece posteriormente exámenes adicionales cuando son positivos para efecto de determinar si existe o no dependencia y en caso de que haya incumplimiento del funcionario obviamente se aplican las sanciones correspondientes”, añadió.



Frente a la decisión aprobada, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, hizo reserva de constitucionalidad, justificando que la iniciativa no tiene relación con la ejecución del Presupuesto.