Senador Chahuán: “Renovación Nacional no era parte, no ha roto ningún acuerdo”

El senador Francisco Chahuán (RN) aseguró que su colectividad no fue parte del acuerdo tras la polémica elección de mesa de la Cámara Alta y que, por lo tanto, no ha roto ningún acuerdo al respecto.



En entrevista con T13, Chahuán afirmó que “Renovación Nacional no era parte del acuerdo de gobernabilidad, siendo la bancada más numerosa, quedamos excluidos”.



“Renovación Nacional no era parte de ningún acuerdo, por lo tanto, no ha roto ningún acuerdo”, añadió el parlamentario.



“Vamos a tener una mesa del Senado que esté completamente desprendida de cualquier compromiso con el oficialismo y el Ejecutivo”, añadió.



Además, planteó que “el Ejecutivo tiene que entender que tiene minoría en el Senado. No puede insistir en el mismo diseño que tenía en el programa de Gobierno”.