Senador Núñez dice que el Gobierno debe convocar a la “presión de la ciudadanía” para sacar adelante las reformas

El senador Daniel Núñez (PC) dijo la noche de este lunes que el Gobierno debería “convocar a la presión de la ciudadanía” para sacar adelante las reformas, ya que en el Senado hay un “quiebre brutal”.



En entrevista con CNN Chile, el parlamentario sostuvo que después de lo ocurrido en la elección de la mesa del Senado, donde se rompió el acuerdo para entregar la presidencia al PPD, las reformas “corren un riesgo enorme porque se quebró algo esencial en la política, la confianza”.



“Había un acuerdo firmado, establecía que primero le correspondía al Partido Socialista, en segundo lugar le correspondía a la UDI, al senador Juan Antonio Coloma, y yo a pesar de las enormes diferencias que tengo con él voté a favor de Juan Antonio Coloma (para) presidente del Senado. Y ahora le correspondía al PPD, y ese acuerdo se incumplió“, indicó.



Además, expresó, que hasta ahora no ha habido “un argumento sólido de por qué se incumplió. Y aparte de incumplirlo, a través del engaño se pretende también instalar una mayoría opositora en la Comisión de Hacienda”.



Agregó que “evidentemente la posibilidad de generar un debate, un diálogo para tomar acuerdos en otras materias es muy difícil. Yo creo que el Gobierno tiene que asumir ese desafío, tiene que convocar a la presión de la ciudadanía para sacar adelante las reformas, porque hoy día en el Senado tenemos un escenario de quiebre brutal”.



De ese modo, el senador señaló que es probable que después de lo ocurrido en el Senado ya no hay voluntad de acuerdos. “Para hacer acuerdos tengo que tener dos partes. Y cuando la segunda parte no quiere, va a haber que hacer una estrategia que incluya muchas más herramientas”, agregó.



Por ello, el Gobierno “tiene que ver qué cosas puede hacer por la vía de decretos, que no conlleven proyectos de ley. A veces, cuando uno estudia bien las normas constitucionales, encuentra espacio para hacer cosas por decreto”.



“En segundo lugar, vamos a tener que privilegiar la presión social y ciudadana en las demandas sociales. Yo creo que esto es parte de la democracia, no me digan que soy violentista por decir que la gente tiene derecho a manifestar su opinión (…) Porque eso es parte de la democracia y tiene que haber presión ciudadana que les diga hoy a quienes estén en el Senado ‘queremos mejorar las pensiones hoy día’”, añadió Núñez.



“El Gobierno debe recurrir al debate ciudadano, a la movilización social, a la recolección de firmas, a todos los mecanismos que pongan en evidencia cuál es la opinión que tiene la ciudadanía con los grandes temas”, concluyó.