Senadora Aravena votará en contra del acuerdo constitucional

La senadora independiente Carmen Gloria Aravena, del comité de Renovación Nacional (RN), adelantó que votará en contra del acuerdo constitucional al que llegaron los partidos con representación parlamentaria.



La parlamentaria informó su decisión mientras la iniciativa está siendo discutida en particular en la Comisión de Constitución del Senado, cuyos integrantes definen los lineamientos de la propuesta. Firmado desde la Unión Demócrata Independiente hasta el Partido Comunista, el proyecto establece un Consejo Constitucional electo que trabaje con un anteproyecto de una Comisión Experta, de miembros designados por el Senado.



En un comunicado, Aravena acusó que “los ciudadanos votaron de forma bastante clara respecto a la posibilidad de cerrar el proceso, y lo que se debió hacer es un plebiscito para ver si las personas querían que se inicie otro, y no simplemente embarcarse en un interés que es más de la clase política que de las personas, considerando que la ciudadanía demanda con urgencia que se frene la violencia y se mejore la economía, el empleo, las pensiones, la salud y la educación”.



“No estoy diciendo que no se deban hacer cambios a la Constitución”, aclaró, “pero aprobamos precisamente por 4/7 esa reforma, para que en el caso de que se rechazara la propuesta constitucional en el plebiscito del 4 de septiembre, pudiéramos hacer las reformas necesarias en el Congreso, cuestión para la que estoy disponible”.



La parlamentaria advirtió que “embarcarnos en otro (proceso) va implicar más incertidumbre, polarización y conflictos, en un país que desde octubre de 2019 no ha vivido en paz y ha ido en retroceso en muchos aspectos”.



Además, la representante de La Araucanía se colocó en un escenario donde se rechace nuevamente la propuesta de Constitución: “Acaso, ¿vamos a seguir insistiendo en otro proceso constitucional?”.



Finalmente, calificó como un error adelantar listados con posibles candidatos al Consejo Constitucional: “Considero que no hay que anticiparse en plantear nombres cuando el acuerdo ni siquiera está aprobado en el Congreso, y soy partidaria de que en caso que haya que elegir candidatos para esa instancia, se propongan rostros nuevos y no los mismos de siempre”.



Según Emol, a la decisión de Aravena podría sumarse otros senadores independientes de la bancada RN: Alejandro Kusanovic, Kenneth Pugh y Juan Castro.



En entrevista a dicho medio, Castro criticó que el acuerdo se hizo “en cuatro paredes, sin escuchar a la sociedad civil, sin escuchar opinión de expertos, motivos suficientes para rechazar”.



“Un país detenido en su desarrollo, delincuencia desatada, sicarios, extorsiones e inseguridad, total a nadie le importa. En el Congreso, con apoyo de expertos, hacemos una nueva Constitución o una gran reforma sin generar gastos al Estado”, argumentó.