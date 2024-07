Senadores Rojo Edwards y Felipe Kast denuncian que no se les permitió ingresar a Venezuela

El senador del Partido Social Cristiano (PSC), Rojo Edwards, denunció la noche de este viernes que se le impidió el ingreso a Venezuela y que fue deportado de ese país, pese a que viajaba como parte de una misión oficial del Senado de la República.



“Lamentablemente el senador Rojo Edwards no pudo ingresar a Venezuela y ha sido deportado por el régimen”, comunicaron desde su entorno.



“El senador arribó a Caracas a las 17:50 horas en una misión oficial del Senado y tras su llegada las autoridades venezolanas le negaron la entrada al país”, agregaron.



“La dictadura venezolana no nos dejó entrar, pero que sepan los venezolanos que desde Chile y todo el mundo vamos a seguir defendiendo la libertad y los derechos humanos porque se lo merecen”, dijo luego Rojo Edwards a bordo de un avión, después de que se le negara el ingreso al país.



Agregó que “nada que haga la dictadura va a hacernos cejar en este esfuerzo por defenderlos. Chile está con ustedes, toda Latinoamérica está con ustedes”, lo que fue seguido por aplausos de parte de los pasajeros.



Lo mismo ocurrió con el senador Felipe Kast (Evópoli), quien a través de su cuenta en X comentó que “nos acaban de informar que nos están deportando, simplemente porque no cumplimos con el perfil para ingresar al país, no hay ni un documento, totalmente arbitrario”.



“Eso demuestra que todas las palabras de algunos que dicen que esto es una democracia es simplemente una gran mentira”, agregó.



A todos los “amigos venezolanos”, dijo “ojalá que puedan votar, que levanten su voz y ojalá el domingo tengamos un triunfo tremendo para recuperar la democracia y terminar con este tipo de injusticias y arbitrariedades que se sufren aquí en Venezuela”, cerró.



Rojo Edwards y Felipe Kast fueron invitados por el Comando Nacional de Campaña de María Corina Machado, que respalda al candidato Edmundo González, en una visita que tiene carácter de viaje oficial, validado por el régimen interno del Senado.