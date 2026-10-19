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Séptima conmemoración del 18-O: al menos 110 detenidos, 14 carabineros lesionados y un bus quemado

Los desmanes se iniciaron durante la marcha que se realizó al mediodía por la Alameda. Personal de Carabineros logró frustrar un intento de saqueo a un supermercado Líder, ubicado en el sector de Segunda Transversal con Cuatro Álamos, en la comuna de Maipú.

Patricia Schüller Gamboa
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Séptima conmemoración del 18-O: al menos 110 detenidos, 14 carabineros lesionados y un bus quemado

La séptima conmemoración del estallido social no estuvo ausente de incidentes. Estos se iniciaron durante la marcha que se realizó al mediodía por la Alameda.

Los desmanes dejaron al menos 110 personas detenidas en las cercanías de la Alameda y 14 funcionarios de Carabineros lesionados.

Los antecedentes corresponden a un balance inicial. Se espera la actualización oficial por parte del ministro de Seguridad, Martín Arrau.

Bus RED resultó con daños totales

Según informó Radio Cooperativa, un bus del sistema de transporte público Red resultó con daños totales tras ser interceptado e incendiado por un grupo de aproximadamente 30 encapuchados. Esto durante manifestaciones registradas en las cercanías de la población La Victoria, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

El hecho ocurrió durante la noche, en la intersección de Departamental con Clotario Blest.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la máquina se dirigía hacia un depósito al término de su jornada. Y circulaba sin pasajeros, con el conductor como único ocupante.

Los sujetos lo obligaron a descender violentamente, para luego rociar el vehículo con un líquido acelerante y prenderle fuego.

El conductor no sufrió lesiones de consideración y la llegada de personal de Control de Orden Público de Carabineros permitió disuadir a los individuos.

Aunque el bus no alcanzó a quemarse por completo, los daños fueron calificados como totales.

Carabineros logró frustrar intento de saqueo a supermercado

Personal de Carabineros logró frustrar un intento de saqueo a un supermercado Líder, ubicado en el sector de Segunda Transversal con Cuatro Álamos, en la comuna de Maipú, durante manifestaciones registradas en la jornada, consignó el medio citado..

Encapuchados intentaron ingresar al establecimiento y comenzó a manipular la cortina metálica con la intención de sustraer especies desde su interior.

La intervención de Carabineros permitió controlar la situación y disuadir al grupo, cuyos integrantes se retiraron del lugar sin concretar el robo.

Se reportan incidentes en marcha por séptimo aniversario del 18-O: Metro cierra acceso a estaciones
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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