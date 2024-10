Sergio Rojas apunta duramente contra Pamela Díaz y el panel de “Hay que decirlo”: “A todos esos payasos…”

El periodista de farándula, Sergio Rojas, arremetió duramente en contra del panel del programa de Canal 13, “Hay que decirlo”, después de la presentación que realizaron en el espacio televisivo para confirmar al comunicador como participante de “Palabra de Honor”.

Hace algunos días, la panelista de dicho programa, Cecilia Gutiérrez, reveló que Rojas formaría parte del reality, y la animadora Pamela Díaz preguntó “¿Él va a estar en la lealtad o la traición?”.

“Yo creo que va a estar en la traición”, contestó Gutiérrez. Luego, se mostró un video de Sergio, y posteriormente los panelistas cambiaron de tema.

Lo anterior fue visto como un ninguneo por Rojas, y de hecho, en su cuenta de Instagram publicaron el vídeo del momento con el siguiente mensaje: “¿Mala onda? Juzgue usted”.

Ahora, Rojas se refirió a la situación en su programa de Zona Latina, “Que te lo digo”. En este espacio, Luis Sandoval lo llamó en vivo y le preguntó por su estado de salud, debido a que sufrió un accidente al interior del encierro.

Durante esta conversación, el comunicador, además de confirmar su lesión, mencionó que “quiero aprovechar de decirle al programa ordinario de Pamela Díaz que me parece una falta de clase la presentación que me hicieron, siendo el canal oficial”.

“Le quiero decir a las personas que trabajan ahí que se van a tener que tragar todas sus palabras, sobre todo Pamela Díaz, porque le voy a dar clases de lo que es la lealtad dentro de un encierro”, añadió.

En la misma línea, indicó entre risas que “así que Pamela, ‘mirá de quién te burlaste’. Y espero tus disculpas públicas cuando veas los capítulos del reality”.

A la vez, aseguró que si lo invitan a “Hay que decirlo” no entregará declaraciones. “Voy a decir: ‘¿Ustedes no hablaron de mí? Yo vengo acá para cumplir el contrato, pero no les voy a dar ningún tipo de información, todo lo pueden ver en Que te lo digo”, manifestó.

Por último, sostuvo que “les quiero decir a todos esos payasos que, lamentablemente, van a tener que hablar sí o sí, porque gracias a mi participación este reality tiene muchos giros dramáticos”.