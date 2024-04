Sernac presenta demanda colectiva contra Empresa de Servicios Sanitarios del Biobío por cortes injustificados

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó una demanda colectiva contra la Empresa de Servicios Sanitarios del Biobío S.A. (Essbio) por suspensión injustificada del servicio.



A través de esta acción, el Sernac busca hacer valer los derechos de los consumidores de las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío que se vieron afectados por las suspensiones, paralizaciones o no prestaciones de carácter injustificado en el servicio de agua potable y alcantarillado durante 2022 y 2023.



Además, con esta demanda se espera garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de servicios básicos esenciales.



El director Nacional del Sernac, Andrés Herrera, señaló que están pidiendo “que se apliquen las máximas sanciones a la empresa Essbio respecto de estas conductas que hemos descrito y que podrían sumar, por cada uno de los consumidores afectados, 2.100 UTM (aproximadamente $136 millones) en total por cada consumidor afectado”.



Además, se solicita que indemnice a todos los consumidores afectados de conformidad a la ley y se paguen los saldos de las indemnizaciones debidas que no se han pagado. Asimismo, piden “que se indemnice el daño moral de los consumidores por haberse afectado también la dignidad de los mismos al estar un tiempo considerable sin este servicio básico”.



De esta forma, el Senarc busca dar “una señal muy clara respecto a las empresas que prestan servicios básicos, de la manera en que deben ajustarse a la ley respecto de las indemnizaciones que deben pagar en caso de interrupciones injustificadas y que, si no lo hacen, deben responder de cara a los tribunales de justicia”.