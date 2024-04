Neme reaccionó al relato de cuñada de carabinero asesinado en Cañete: “Uno debería esperar más, si son gobierno”

Jacobet Antillanca, cuñada del suboficial mayor Misael Vidal, uno de los tres funcionarios de Carabineros asesinados en Cañete, Región del Bío Bío, entregó detalles al matinal “Mucho Gusto” sobre la conversación que mantuvo con la vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

“Es una pérdida irreparable. Nosotros, más que un carabinero hemos perdido un papá, un esposo, un cuñado, un hijo. Yo sé que esto es de connotación nacional que tiene muchas implicancias políticas, pero en estos momentos lo que prima para nosotros es la pérdida de nuestro ser querido”, comenzó diciendo Antillanca.

El periodista y conductor del matinal, José Antonio Neme, le comentó a la entrevistada que “nada de lo que uno diga puede aliviar el dolor. El dolor, el duelo es una de las tareas más difíciles por la que pasa un ser humano sobre todo en estas circunstancias brutales, sorpresivas, sin capacidad de preparar el alma para una pérdida de esa magnitud”.

“Nadie está preparado y menos en las circunstancias en los que ellos fallecieron (…) Jamás imaginamos que él pudiera llegar a fallecer de esta manera tan cruel”, respondió Antillanca.

“Lo único que te puedo decir… no sé si lo han hecho ya desde el Gobierno o alguna institución (…) Esto no cambia nada el resultado de este crimen, pero aquí hay una falla sistémica, aquí una cuota de responsabilidad la tiene el Estado de Chile, no el gobierno, el Estado, en su conjunto”, apuntó el comunicador.

Antillanca relató que ella vivió “la revolución pingüina, sé que los líderes de ahora estaban en contra de Carabineros. Eso es un tema aparte también, yo se lo dije a la ministra Vallejo cuando tuve la oportunidad de hablar con ella días atrás”.

En la instancia, según comentó en un despacho en vivo, “le dije que por favor dejara de lado su ideología y legislaran como debieran legislar, que es para el pueblo, y no para la política”, acotó la cuñada del funcionario policial.

Tras sus dichos, Neme le consultó a Antillanca: “¿Qué te respondió?”.

“¿Qué va a responder? Sus respuestas políticamente correctas. Uno sabe, no espera más de ellos”, respondió la entrevistada.

“Uno debería esperar más, si son gobierno. Ahora, insisto, cada gobierno responderá en su minuto, pero yo no hablo de este gobierno en particular, hablo del Estado, la capacidad que tiene en su frontera, por ejemplo. Somos un país frágil y el Estado tiene que pedirles perdón”, apuntó el periodista.