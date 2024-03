Servel propondrá realizar elecciones municipales de octubre en dos jornadas

El Servicio Electoral (Servel) propondrá realizar en dos jornadas las elecciones municipales y regionales programadas inicialmente para el domingo 27 de octubre de este año. La medida requiere de una reforma constitucional.



Según informó La Tercera, la propuesta se basa en la obligatoriedad del voto para los 15 millones de personas habilitadas para sufragar.



Además, los votantes deberán emitir su sufragio en cuatro papeletas para elegir gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales.



Estos dos factores dificultarían la realización de los comicios en una sola jornada y se podrían generar masivos atochamientos en los locales de votación e impedir un normal flujo de los electores.



De prosperar la medida, no sería la primera vez que se dividen unos comicios en dos jornadas. En 2021, en el marco de la pandemia, se promulgó una ley -tras una reforma constitucional- que permitió realizar comicios en dos días consecutivos, el 10 y el 11 de abril, para el desarrollo de las elecciones de constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales.



Sin embargo, una modificación al proceso electoral no es simple, ya que, tal como se realizó en 2021, se debería efectuar a través de un proyecto de ley que sea aprobado por el Congreso.



Al respecto, La Tercera consultó a presidentes de dos partidos oficialistas, quienes indicaron que no han tenido información al respecto por parte del Servel.



Asimismo, destacaron que para dividir las elecciones de octubre en dos días es necesario modificar dos leyes orgánicas constitucionales: la 18.965, que regula las elecciones municipales, y la 19.175, sobre el gobierno y la administración regional.