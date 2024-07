Sindicato N°1 de Tripulantes de Remolcadores de la empresa Administradora de Naves Humboldt aprobó la huelga

Con más del 98% de aprobación, los trabajadores que son parte del Sindicato N°1 de tripulantes de remolcadores de la empresa Administradora de Naves Humboldt, aprobaron la huelga en respuesta a lo que señalan “nula oferta” por parte de la compañía.

El sindicato presentó su propuesta durante los primeros días de mayo, pero a pesar de haberse juntado en numerosas ocasiones con la empresa –acusaron-hasta la fecha esta no ha presentado ninguna propuesta formal de mejoras en los beneficios de los trabajadores, lo que empujó al sindicato a apoyar la huelga.

“Nos preocupa que a más de un mes de iniciada la negociación la empresa no nos haya realizado ninguna propuesta formal para llevarla a nuestras bases, es por eso que votamos la huelga casi en un 100% ya que hasta ahora la empresa no nos ha ofrecido nada de manera formal. Le hemos señalado que nos interesa una mejora en los tiempos de embarco, un aumento de remuneración y rechazamos la idea de la empresa de meter bonos al sueldo base, idea que no nos convence”,señaló la directiva sindical.

Los dirigentes han manifestado su preocupación por los efectos que puede generar la huelga, la que podría paralizar casi la totalidad de los puertos del país, ya que no habrían una cantidad suficiente de tripulantes de remolcadores para poder llevar adelante las maniobras de atraque y salida de los buques en los puertos del país.

Respecto de este asunto los dirigentes señalaron: “Le hemos señalado a la empresa lo peligroso de esta situación, pero nos están llevando a ella, lo que como sindicato no buscamos ni queremos. Nuestras bases están inquietas y quieren mejoras remuneracionales que son legítimas y justas, más aún cuando ha aumentado de manera significativa el alza del costo de la vida. Como directiva sindical velaremos porque esta negociación sea exitosa para nosotros”.

De acuerdo a las normas legales, la ejecución de la huelga está suspendida hasta el martes de la próxima semana, fecha en que debería hacerse efectiva durante el primer turno.