Stefano Massú presentó oficialmente a su nueva pareja brasileña: “Es una más en la familia”

Stefano Massú, el hermano menor del destacado tenista nacional Nicolás Massú, confirmó que está pololeando con una destacada modelo brasileña, Alyne Lira.

“Ella es de Belo Horizonte, pero trabaja alrededor del mundo. Hay un mes o dos que no nos vemos, pero después estamos un mes o dos juntos”, dijo Stefano en una entrevista al diario Las Últimas Noticias.

En su diálogo, el menor de los Massú contó que conoció a la brasileña de tan solo 28 años en octubre de 2022.

“Ella estaba trabajando en Santiago, en la agencia We Love Models, y la conocí en el Teatro C, una discoteca en Vitacura. Ahí la vi por primera vez y conversamos, me presenté solo”, contó el influencer.

En tanto, respecto a cómo es la relación de Lira con su suegra, la Tía Sonia, Massú afirma que su madre “está feliz. Todos se llevan bien con Alyne, la quieren mucho, ya es una más en la familia (…) mi mamá se lleva bien con todas las nueras que ha tenido”.

“Yo estaba feliz solo y ahora con Alyne estoy más feliz”, cerró.