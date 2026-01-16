Supuesto secuestro de conserje en Concepción era una broma: lo sacaron de edificio y fue llevado a fiesta

El supuesto secuestro de un conserje en Concepción, en la Región del Biobío, generó preocupación entre los vecinos; sin embargo, tras las primeras diligencias se confirmó que se trataba de “una broma”.

Amigos del trabajador lo retiraron del lugar para llevarlo a una fiesta de cumpleaños, situación que ahora podría derivar en multas y sanciones, recogió Radio Biobío.

El hecho se registró en el edificio Aurora de Chile, ubicado en calle Ejército, hasta donde llegaron varios sujetos que se llevaron al conserje del recinto.

Los residentes del inmueble quedaron impactados y relataron que el hombre, de 26 años y encargado de la conserjería, no opuso resistencia y abordó una camioneta que lo esperaba.

Ante lo ocurrido, los vecinos dieron aviso a Carabineros, señalando que el joven había sido trasladado en una camioneta roja. Uno de ellos aseguró que “los vecinos quedaron espantados” tras la escena.

El general de Carabineros Renzo Miccono, jefe de la Octava Zona del Bío Bío, confirmó que se acogió la denuncia y que los antecedentes fueron informados al Ministerio Público.

Posteriormente se estableció que todo correspondía a una “broma”, organizada por amigos del conserje con el fin de llevarlo a una celebración.

La situación fue aclarada por el propio trabajador, una vez que fue ubicado por personal de la Brigada Antisecuestro de la PDI. Según explicó, se trató de “una broma que se salió de control por una fiesta de cumpleaños”.

El delegado presidencial del Bío Bío, Eduardo Pacheco, calificó el hecho como “gravísimo” e “inaceptable”, señalando que se evalúa la presentación de acciones legales por parte del Ministerio de Seguridad.

Finalmente, el conserje, con domicilio en Talcahuano, quedó aprehendido a la espera de la citación del tribunal, arriesgando multas u otras sanciones.