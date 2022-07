Sutil y ampliación de querella a Llaitul: “No va a resolver el problema”

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, se refirió a la decisión del Gobierno de ampliar la querella en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, por sus dichos relacionados a acciones de sabotaje en la Macrozona Sur.



En el marco de su participación en el programa “Vía Política”, y sobre la determinación del Ejecutivo, el empresario aseguró que el Gobierno “es como los vientos de cordillera, van cambiando rápidamente de opinión”.



“Ampliar la querella es, a mi juicio, una acción política que no va a conducir a resolver el problema, cuando este se resuelve presentando una querella limpia y pura, y ponerle cascabel al gato”, expresó.



Sutil también se refirió a los hechos de violencia que se han tomado la Macrozona Sur, y concretamente contó su experiencia en Temucuicui, pues tiene encadenamientos productivos en la zona y proyectos con comunidades mapuche.



“Antes yo podía llegar en forma libre y podía, incluso, aterrizar en helicóptero y hoy no puedo ir. No por mi integridad, sino por la integridad de las propias personas que trabajan ahí, que hoy son objeto de opresión, dictadura, actos de violencia o cualquier otro tipo”, contó.



En ese sentido, el líder de la CPC aseveró que “lo que hacen estos organismos es ejercer una dictadura sobre comunidades pacíficas y no los dejan vivir en paz”.