Sylvester Stallone confiesa que se sometió a siete operaciones tras lesionarse en “Los indestructibles”

Una sorprendente declaración realizó el reconocido actor estadounidense, Sylvester Stallone, que en uno de los capítulos de la segunda temporada de su serie documental, “The Family Stallone”, reveló que se tuvo que someter a siete operaciones tras sufrir una grave lesión cuando grabó la película “Los indestructibles” (2010).

El intérprete de “Rocky” detalló que todo se debió a un accidente mientras rodaba una escena de lucha con el actor Steve Austin, más conocido como Stone Cold.

Durante dicha escena, Stallone indicó que se fracturó el cuello, lo cual le impidió continuar con las grabaciones del filme.

“Hice cosas estúpidas. Estaba dirigiendo ‘Los indestructibles’ y, como un idiota, estaba haciendo una de las tomas y recuerdo que me di un golpe muy fuerte, realmente sentí un ‘bang’”, comentó.

En la misma línea, mencionó que “Steve lo sabía. Nunca me recuperé de ‘Los Indestructibles′. Después de esa película nunca volví a ser físicamente el mismo y me sirvió para advertirle a otros: no hagan sus propias acrobacias”.

Producto de este incidente, el intérprete necesitó que le introdujeran un metal en el cuello. A la vez, entre otras intervenciones, se sometió a fusiones vertebrales, y a un tratamiento para los hombros dislocados.

En tanto, su esposa, Jennifer Flavin, se refirió a lo que ha vivido Stallone desde esa lesión, y expresó que “Sly intenta ocultar el dolor, fingiendo que no pasó. No le gusta que la gente sepa que ha tenido tantas operaciones de espalda”.

“Es muy duro ver a mi padre pasar por otra dolorosa operación. Durante toda mi infancia ha sufrido mucho”, añadió su hija menor, Scarlet.