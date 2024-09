Taylor Swift entregó su apoyo a Kamala Harris tras debate con Trump

Luego de que se concretara el primer debate entre Kamala Harris y Donald Trump, la cantante estadounidense Taylor Swift anunció este martes que votará por la actual vicepresidenta y candidata demócrata en las próximas elecciones del 5 de noviembre.

A través de su cuenta de Instagram, la artista informó: “Votaré por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024”. Swift, quien aseguró haber visto el debate, declaró que su decisión se sostiene en que Harris lucha por los derechos y causas, las cuales necesitan de “una guerrera que las defienda”.

“Creo que es una líder de mano firme y talentosa y que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos. Me sentí muy alentada e impresionada por su elección de compañero de fórmula @timwalz, quien ha estado defendiendo los derechos LGBTQ+, la fecundación in vitro y el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo durante décadas”, sostuvo.

La intérprete de “Lover” también aclaró una reciente polémica con Trump, a quien acusó de utilizar imágenes creadas con Inteligencia Artificial (IA) para sacar beneficio en su candidatura. “Me hizo concluir que necesito ser muy transparente como votante sobre cuáles son realmente mis planes para estas elecciones. La forma más sencilla de combatir la desinformación es con la verdad”, afirmó.

Paralelamente, mientras se anunciaba la noticia del apoyo a Harris, Tim Walz, su compañero de fórmula, mantenía una entrevista con la cadena MSNBC. Al ser informado de la decisión de la artista, se llevó una mano a su pecho y le entregó sus agradecimientos.