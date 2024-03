Techo Chile responde a críticas de alcalde Carlos Cuadrado por construcciones

Luego que el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, criticara la labor que realiza Techo Chile, en conversación con Radio Universo, apuntando a la forma de construir, los materiales utilizados y la calidad de las viviendas, la fundación que naciera en 1997 no tardó en responder esos cuestionamientos.



“Los ejemplos que pone el alcalde denotan algo de desconocimiento sobre lo que nosotros hacemos. La idea tampoco es atacar al alcalde, porque la verdad que pueden ser dudas que tengan más personas”, partió sus descargos la directora social de Techo Chile, Isidora García.



“Estas viviendas de emergencia, hay que aclarar, que ha mejorado continuamente su estándar ya. Claramente no es la vivienda del ‘90, es algo que hemos trabajado y que hemos mejorado continuamente”, aseguró.



“Hoy tiene un material que permite aislarse del frío, que tiene aislamiento no solamente en el suelo, sino que también en las paredes, en el techo y que presenta obviamente una mejor calidad que en los años ‘90”, agregó.



A lo que apunta García es a la declaración de Carlos Cuadrado en relación a la forma en que Techo Chile construye viviendas: “No me parece que haya instituciones que perpetúan la precariedad haciendo mediaguas de los ‘90, con terciado, con cualquier tipo de material penca. Haciendo creer a la gente de la población que con eso lo están ayudando”, dijo el alcalde a Radio Universo.



Isidora García también llamó a las autoridades a tener más y mejor comunicación. “Tratamos siempre de trabajar de manera coordinada con los alcaldes, en este caso no hemos tenido un contacto directo con el alcalde Carlos Cuadrado, que podría ser bueno”.



“Me gustaría plantear que estamos a disposición de trabajar en conjunto, porque sus dichos denotan desconocimiento de lo que hacemos, se podría haber evitado si es que también hubiera una disposición de parte de la autoridad y de la institucionalidad pública de conocer lo que hacemos y de, en el fondo, entender que estamos por un mismo objetivo”, explicó.



En este sentido, a lo que se refiere Techo Chile es al cuestionamiento del alcalde Cuadrado en relación a que la fundación interviene zonas sin consultar lo que hacen los municipios. “Nos ha pasado que Techo interviene lugares sin saber lo que nosotros estamos haciendo, sin preguntar si está permitido realizar lo que quieren hacer y luego nos encontramos con el problema”.



Por lo mismo, García afirmó que “acá nosotros no queremos ni que haya más campamentos, ni que los campamentos no tengan ninguna solución y se queden donde están. Eso es lo contrario a lo que nosotros queremos”.



“Compartimos un propósito común que es buscar una solución a esta gran problemática y esa solución no la vamos a encontrar haciendo lo mismo que llevamos haciendo hace años”, señaló.



“Eso yo creo que es claro ya, la evidencia lo muestra, hoy día el problema que tenemos con los campamentos es que cada vez se ha complejizado más y lo sabemos todos. No hay una bala de plata para resolverlo”, finalizó Isidora García.