Teillier: el PC está abierto al diálogo “incluso con el Partido Republicano”

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se refirió este lunes al triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida, y aseguró que su colectividad está dispuesta a mantener diálogos con todos, incluso con las tiendas más alejadas de su sector.



De partida, el exdiputado señaló que al interior del partido se harán “muchas autocríticas, esas las vamos a hacer internamente y las vamos a dar a conocer en su momento”.



“Tenemos muchas lecciones, pero esa autocrítica y la crítica la vamos a hacer internamente y la vamos a dar a conocer una vez que la tengamos colegiada, porque yo no puedo arrancarme por los tarros”, manifestó.



Sobre el diálogo que deberán sostener todas las colectividades en pos de un nuevo proceso constituyente, Teillier aseguró que “vamos a estar en todas las conversaciones, no se preocupen tanto por el Partido Comunista”.



Respecto de algunos trascendidos que ponían en duda la participación del PC y de Republicanos de dicha instancia, señaló: “Primero no me confundan con el Partido Republicano, me cae como patá en la guata (sic). Pero vamos a estar todos dispuestos a conversar con todos, incluso con el Partido Republicano si es que se sienta mañana a lo que ha convocado el Presidente”.



“Al Presidente todo el apoyo, la disposición del Partido Comunista es apoyarlo y seguir adelante con el programa y el Gobierno”, remarcó, para luego asegurar que “el Gobierno tiene que seguir gobernando, no le queda otra. Esa es la determinación del pueblo de Chile, que este Gobierno siga gobernando. Lo que se ha rechazo es una propuesta constitucional, un texto, el proceso sigue, vamos a ver ahora cómo sigue. Y el acuerdo es cómo se materializa ese proceso. Nosotros vamos a estar en esa discusión”.



Al ser consultado por los mínimos que debiera tener una nueva Constitución, Teillier sostuvo que debiera ser “el máximo, que estén todos representados y no dejemos de lado a los independientes y que tampoco borremos una realidad, algunos quieren borrar que en Chile existen pueblos originarios. Con paridad absoluta”.