Home Nacional "tensa visita de kast al barrio franklin: hubo pifias y aplausos..."

Tensa visita de Kast al Barrio Franklin: Hubo pifias y aplausos

El candidato republicano estuvo acompañado por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN). En su recorrido, el abanderado fue emplazado por algunas personas, quienes le gritaron diversos improperios y criticaron su presencia en el lugar.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Tensa visita de Kast al Barrio Franklin: Hubo pifias y aplausos

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, en compañía del alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), visitó este viernes el Barrio Franklin para hablar con los comerciantes del sector.

En su recorrido, el abanderado fue emplazado por algunas personas, quienes le gritaron diversos improperios y criticaron su presencia en el lugar. Hubo pifias y aplausos.

Durante su visita, Kast comentó sobre medidas de seguridad tras la polémica por el uso del vidrio blindado señaló que “es muy distinto cuando uno tiene un acto masivo de exposición, en un punto donde tiene que estar cuarenta minutos fijos, a compartir con la gente”.

“Hay algunas personas que pueden de repente tomar actitudes un poco más violentas, incitadas por algunos, pero las personas en Chile son amables, son buenas personas y nos han recibido”, añadió.

Añadió que “hay tensiones, efectivamente, si las elecciones generan pasiones. Lo importante es que dentro de esas pasiones podamos conversar, podamos caminar por las calles, respetarnos”.

Kast se refirió también a su asistencia a debates y sostuvo que “en la primera vuelta fui a muchos debates. Estuve en La Araucanía, estuve en Valdivia, estuve en varios debates donde no estaban todos, porque algunos decidieron no estar. Yo he señalado que voy a estar en aquellos en cuales nos hayan invitado y hayamos concordado los dos de asistir”.

Kast manifestó que si Jeannette Jara (candidata del oficialismo) “quiere hacer emplazamientos, que los siga haciendo. Nos vamos a encontrar en los debates que correspondan y podremos discutir todas las propuestas y ella podrá tener más ordenado su comando”.

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional
VIDEO: Donald Trump reduce los aranceles a Brasil...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la que exime los aranceles sobre un amplio catálogo de productos importados de Brasil, como la carne de ternera y otros derivados vacunos, frutas tropicales como bananas, piña y cocos; café y verduras como tomates, entre otros. La norma rebaja los gravámenes con carácter retroactivo desde el pasado 13 de noviembre.

Leer mas
Nacional
Dejan en prisión preventiva a colombiano que cometió t...

Según los antecedentes de Fiscalía, el primero de los hechos ocurrió a las 22:40 horas del jueves 13 de noviembre, cuando el imputado y otros individuos llegaron en dos motocicletas hasta la caletera de la Avenida Capitán Ávalos.

Leer mas
Nacional
Comando de Jara confirma salida de Balbi El Chamako po...

A través de un comunicado, el comando de la candidata oficialista señaló que tomaron “conocimiento de eventuales antecedentes judiciales vinculados a quien sería uno de los embajadores de esta campaña, el artista urbano Balbi El Chamako. Lo que corresponde en este caso es que el proceso continúe y se esclarezca lo denunciado”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
2
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/