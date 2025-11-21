Tensa visita de Kast al Barrio Franklin: Hubo pifias y aplausos

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, en compañía del alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), visitó este viernes el Barrio Franklin para hablar con los comerciantes del sector.



En su recorrido, el abanderado fue emplazado por algunas personas, quienes le gritaron diversos improperios y criticaron su presencia en el lugar. Hubo pifias y aplausos.



Durante su visita, Kast comentó sobre medidas de seguridad tras la polémica por el uso del vidrio blindado señaló que “es muy distinto cuando uno tiene un acto masivo de exposición, en un punto donde tiene que estar cuarenta minutos fijos, a compartir con la gente”.



“Hay algunas personas que pueden de repente tomar actitudes un poco más violentas, incitadas por algunos, pero las personas en Chile son amables, son buenas personas y nos han recibido”, añadió.



Añadió que “hay tensiones, efectivamente, si las elecciones generan pasiones. Lo importante es que dentro de esas pasiones podamos conversar, podamos caminar por las calles, respetarnos”.



Kast se refirió también a su asistencia a debates y sostuvo que “en la primera vuelta fui a muchos debates. Estuve en La Araucanía, estuve en Valdivia, estuve en varios debates donde no estaban todos, porque algunos decidieron no estar. Yo he señalado que voy a estar en aquellos en cuales nos hayan invitado y hayamos concordado los dos de asistir”.



Kast manifestó que si Jeannette Jara (candidata del oficialismo) “quiere hacer emplazamientos, que los siga haciendo. Nos vamos a encontrar en los debates que correspondan y podremos discutir todas las propuestas y ella podrá tener más ordenado su comando”.