Teresita Reyes entrega detalles del grave accidente que sufrió en su casa: “Nunca había sentido un dolor tan grande”

La reconocida actriz nacional, Teresita Reyes, causó gran preocupación este lunes en sus redes sociales, tras revelar que sufrió una fuerte caída en las escaleras de su casa, lo que le provocó una fractura en su brazo derecho. No obstante, la propia intérprete se tomó la situación con humor, y en una reciente entrevista, entregó algunos detalles sobre el doloroso incidente.

“De estúpida y distraída, una hace cosas que no debe hacer para su edad”, comenzó diciendo en una conversación con el sitio Página 7.

Asimismo, explicó que “estaba en mi casa grabando un reel, subo un par de escalones, y mi hija (su productora), me avisa que hubo un problema, que no me fuera todavía”, y añadió que “entonces bajo, pero a lo Michael Jackson, hacia atrás. Me faltó el último escalón, no conté bien, y me fui de… caí como un saco de papas”.

Del mismo modo, la mujer de 73 años expresó que “si este brazo que está sufriendo como loco ahora no se hubiera interpuesto, mi cabeza se habría partido”.

“Nunca había sentido un dolor tan grande, yo que tuve cuatro cesáreas, tres operaciones, nunca me quejé”, manifestó, y contó que mientras esperaba para recibir atención médica, se desmayó en más de una ocasión por las molestias.

En tanto, señaló que en estos momentos, “no puedo hacer nada, no me puedo peinar, vestir, me tienen que cortar la comida, me lavo los dientes con suerte. Es una cosa invalidante, atroz”.