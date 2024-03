Timonel del PC evita “a mucha honra” llamar “dictadura” al régimen de Maduro

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, abordó este martes las hipótesis que han surgido respecto al gobierno de Nicolás Maduro tras el secuestro con homicidio del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda.



Esta mañana durante un debate en Radio Cooperativa, el timonel del PC señaló que “algunos han calificado (el gobierno de Maduro como dictadura) para por lo menos salvar la excepción” y al ser consultado respecto a si es la excepción de ustedes, respondió: “Sí, claro, a mucha honra”.



“Nosotros no defendemos nada. Nosotros reivindicamos la existencia de los procesos de cada pueblo. Nosotros no defendemos nada, defendemos nuestra política en Chile”, explicó.



Más tarde, en conversación con Emol, Carmona comentó sobre las críticas de la oposición a Juan Andrés Lagos, quien hace unas semanas planteó que hay sectores de la derecha que han dado por hecho la hipótesis sobre que el secuestro del exmilitar sería gestionado desde Venezuela.



“Marcan a Juan Andrés Lagos porque viene al caso a hacer esa marcación en este tema o en esta oportunidad (…) si se usan slogans de campaña, vamos a decir todos somos Juan Andrés Lagos. Porque Andrés Lagos es una persona muy preparada en su profesión, en su capacitación política”, recalcó el presidente del PC.



En cuanto a las razones por las cuales Lagos descartó la existencia de un móvil político en el caso de Ojeda, argumentó que “él estaba a cargo del turno de la dirección del partido en verano (…) A él le tocó ir a una de las reuniones en La Moneda, primera cosa. Segundo, porque coincidió que apareció esta noticia. Tercero, lo primero que él dijo fue ‘esto es un hecho muy grave, es muy serio, debiéramos todos contribuir para que las diligencias se resuelvan con máxima prontitud'”.



“Enfrentado al tema de la consulta sobre la especulación, asumió que este era un tema que no indicaba que hubiera móvil político como se estaba asignando en ese momento”, añadió.