Tohá calificó de “inadmisible” dudas sobre “cómo se maneja” la investigación en secuestro de exmilitar venezolano

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó los cuestionamientos de la oposición hacia militantes del Partido Comunista (PC) como Juan Andrés Lagos en el marco de la investigación tras el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.



La secretaria de Estado sostuvo este jueves que detrás de lo ocurrido con Ojeda “hay una criminalidad violenta, hay una capacidad de secuestrar que significa en la práctica tomar el control de la vida de una persona, intimidar a su entorno”.



“Eso tiene tal gravedad, que nos parece inadmisible que se instalen otro tipo de temáticas alrededor de ello. Al menos el Ejecutivo no va a entrar en eso”, añadió.



En ese sentido, manifestó que “nos parece inadmisible que se presenten dudas a respecto cómo se maneja la carpeta investigativa. La carpeta está en manos de la Fiscalía y la utiliza también con el único norte de encontrar a los culpables, ningún otro”.



“Nadie que no pueda contribuir a ese objetivo tiene acceso a esa carpeta y hacer cualquier especulación sobre eso, se requeriría y solicitaríamos que hubiera algún tipo de antecedentes porque es una denuncia gravísima, no sobre el Gobierno, sino sobre la Fiscalía”, indicó.



En cuanto a las declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien sostuvo que su país “no tiene nada que ver con ese secuestro”, Tohá indicó que en “cuando hay delitos de esta gravedad, la investigación es la que define quienes son los responsables y cuál de las hipótesis es la válida”.



“Al menos aquí, las especulaciones políticas, o peor aún, la utilización política de esas distintas hipótesis, el Gobierno no la avala, ni la alimenta, ni se hace parte de ellas; confía en la investigación que tiene a su cargo la justicia y fundamentalmente en esta etapa la Fiscalía”, añadió.



Sobre el convenio de colaboración entre Chile y Venezuela, la autoridad explicó que “lo que hace es agilizar procesos que para Chile son de gran prioridad”.



“Todos los convenios de este tipo tienen el mismo trámite, se firman en primer lugar entre las autoridades y después tienen que ser rectificados en cada país a través de resoluciones administrativas. Después se nombran contrapartes, que en este convenio van a ser policías”, explicó.



En esta línea, señaló que “ambas policías son parte de Interpol, intercambian información con o sin convenio, la diferencia del convenio es que esto es más ágil, más ejecutivo y más adecuado a las exigencias de una investigación”.



“Este convenio está en un proceso de trámite, ya está firmado, pero falta la resolución en el caso de Venezuela y el nombramiento de contrapartes”, sentenció.