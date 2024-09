Tohá compara a Cubillos con autoridades venezolanas tras críticas por sueldo

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó este jueves las declaraciones de la candidata a alcaldesa de Las Condes, Marcela Cubillos, en medio de la polémica en torno al sueldo de $17 millones que recibía de la Universidad San Sebastián (USS).



Tohá comparó a la exminisra de Educación con las autoridades venezolanas por la defensa que ha hecho de su millonaria remuneración y en particular, por su última referencia a la autoridad de gobierno.



Cubillos dijo la noche de este miércoles a Meganoticias que le parecía “realto el sueldo que gana la ministra Tohá y todo el equipo de seguridad para tener el desastre que tenemos en materia de seguridad”.



Al ser consultada por estos cuestionamientos, Tohá comparó a Cubillos con los emplazamientos de las autoridades venezolanas, como el viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Render Peña, en contra del Gobierno del Presidente Boric y contra el jefe de Estado en particular.



Antes de referirse a Cubillos, la ministra del Interior recordó las declaraciones que hizo el viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela a propósito del planteamiento que hizo el Mandatario frente a la situación en Venezuela.



“Se le ha respondido una vez más por parte de las autoridades venezolanas con descalificaciones y con insultos. Nosotros en el pasado no hemos respondido a ese tipo de planteamiento porque no es el lenguaje con el que habla el Gobierno de Chile”, sostuvo Tohá.



Luego agregó que “el Gobierno de Chile habla con el lenguaje de la diplomacia, habla con el lenguaje del respeto a los derechos humanos, habla con el lenguaje de la defensa de la democracia”.



Junto con ello agregó que, en su opinión, “la señora Cubillos tiene el mismo estilo que las autoridades venezolanas. Cuando se ven pillados, atacan, insultan, en lugar de, con transparencia, dar explicaciones, que es lo que uno espera de las personas públicas”.



La ministra del Interior hizo estas declaraciones durante una actividad en Plaza Italia, donde se anunció el cronograma de las obras de remodelación de ese nudo vial para dar paso al proyecto de Nueva Alameda.



RESPUESTA DE CUBILLOS

Cubillos volvió al tema a través de su cuenta de X asegurando que “usted Carolina Tohá, la del ‘gatillo fácil’ y ‘habituales’, 37 asesinatos por feriado, que llamó a aprobar la Constitución del octubrismo, gobierna con los aliados de Maduro, insultó a una concejal que la criticó y defiende la frontera con megáfonos”.