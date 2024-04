Tohá sobre datos entregados por Bullrich: “Son cosas que conocemos y bastante generales”

“Los antecedentes que me relató son cosas que nosotros conocemos y que son bastante generales, no se refieren a amenazas inminentes”, dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá, cuando fue consultada por el contenido del informe que su par argentina Patricia Bullrich le entregó en el marco del encuentro bilateral que ambas sostuvieron en el marco de Enade.



“Son temas que siempre hay que estar monitoreando y ser preventivos en eso”, comentó la secretaria de Estado.



También afirmó que lo ideal es “tener un muy fluido intercambio de información con los países amigos”.



El informe entregado por Bullrich contiene antecedentes de la actividad del grupo insurgente Hezbollah en distintos puntos de Sudamérica, donde realizan actividades comerciales que le permiten obtener recursos que luego son enviados a medio oriente.



Parte de esas actividades han sido detectadas en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay y también en el norte de Chile.



Según el informe, también se considera una “triple frontera Andina” conformada por Chile, Perú y Bolivia; y la “triple frontera marítima” compuesta por los puntos de Colón (Panamá), Maicao (Colombia) y Punto Fijo (Venezuela)”.



El informe también indica que hay “indicios” de que “tanto Irán” por su “injerencia político comercial como” como el grupo Hezbollah, a través de “actividades ilícitas” “han aumentado su capacidad de acción en distintos puntos estratégicos de Latinoamérica”, citando casos en Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Colombia.



Otros datos que se extraen del documento publicado por Clarín de Buenos Aires y citados por Biobío, tienen relación con la presencia del clan Barakat en los países de la región. Uno de ellos, Hatem Ahmad Barakat, fue designado por Estados Unidos, presunto financista de Hezbollah, que fue vinculado con el atentado terrorista a la AMIA de 1994.



Aquí se comenta que Barakat “viajó a Chile para recolectar fondos destinados a Hezbollah, y a principios de 2003, se informó que era un accionista importante en al menos dos negocios en Iquique, Chile”.



Añadiendo que su hijo, Ali Hatem Barakat, residiría legalmente en el país trasandino con el número de RUT 22735459-3 (documento), pese a registrársele en Fox do Iguaçu.



Incluso, según el informe, la hermana de Hatem Ali, Maysaa, viviría también en Iquique, revelando que en Chile, Alí “fue dueño de dos negocios: Importadora Dakotas Limitada e Importadora y Exportadora Montreal Limitada hasta junio de 2015, cuando liquidó ambos”.



También informa que durante su mandato en ambas empresas, su copropietario era un hombre llamado Ahmad Droubi. “A través de Droubi, se pudo identificar otra red de contactos simpatizantes con Hezbollah, del clan Rachid, que residirían en Santiago y Arica”, detalla el documento.