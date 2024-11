Tomás Ross viajará con sus padres y hermano pequeño a EEUU para recibir tratamiento contra distrofia de Duchenne

Con clases de inglés en su casa y en el colegio, en Coyhaique, en la Región de Aysén, se prepara Tomás Ross Gómez, de seis años, para el esperado viaje a Estados Unidos para recibir un tratamiento médico que fue financiado con el aporte de miles de chilenos.



El niño, recuerda una nota de El Mercurio, padece distrofia muscular de Duchenne y su caso conmovió al país luego que su madre, Camila Gómez, recorriera a pie casi 1.250 kilómetros entre Ancud, en Chiloé, y La Moneda, en Santiago.



Esto para reunir los US$ 3,9 millones que cuesta el medicamento Elevidys, que puede frenar la degeneración muscular que provoca el mal.



El tratamiento consiste en una dosis única, inyectable, que se aplica en forma ambulatoria, pero que requiere que el paciente permanezca en Estados Unidos, al menos, unos tres meses para ver su reacción y descartar complicaciones.



Tomás viajará el próximo martes a Estados Unidos con sus padres y su hermano pequeño. “Es importante estar en familia, son varios meses. Cuando hice la caminata, mi hijo chiquito tenía dos años, sufrí estar lejos de mis hijos, me los tengo que llevar a todos nomás”, afirma la madre.



Serán recibidos por una familia “de chilenos que viven hace muchos años allá”, justo en Arkansas, donde está el hospital que fue la alternativa para recibir el tratamiento.



“Cuando supieron que íbamos a Arkansas nos abrieron las puertas de su casa. Los conocimos en enero. Ellos nos fueron a buscar desde el aeropuerto, nos llevaron al doctor. Hablaban con el médico. Ocupábamos su dirección para las facturas de hospital. Así que nos han ayudado mucho en ese sentido. Y ahora nos van a recibir”, relata Camila.



“Estamos muy esperanzados”, dice la madre de Tomás e insiste en la necesidad de que el Ministerio de Salud gestione tratamientos para los casos de niños que padecen la misma enfermedad.



Asegura, además, que no descarta hacer una nueva campaña para reunir fondos para otros niños que requieren el mismo medicamento.