Tonka Tomicic impacta en Instagram con sexy vestido color chocolate y de encajes

Tonka Tomicic reactivó hace unas semanas su cuenta de Instagram, compartiendo imágenes de su renovado look, el cual fue muy aplaudido por sus casi 1.5 millones de seguidores.

Recientemente, la exanimadora sorprendió a sus fans al publicar osadas fotografías en dicha red social.

“Para cerrar el año”, escribió Tomicic junto a una serie de imágenes donde luce su nuevo look -que incluye flequillo- y un sexy vestido color chocolate con encaje, destacando una profunda abertura en la pierna.

En pocos minutos, la publicación se llenó de miles de comentarios. Entre ellos: “Pero es que devuélvete que te pasaste”, “Tan hermosa mi Tonka”, “Eres la mejor, vuelve a la TV” y “¡Se viene el Only fans!”. Además, acumuló casi 53 mil ‘me gusta’.

Diversas figuras públicas como Michelle Adam, Nacho Gutiérrez, María Luisa Godoy, Leo Rey, Daniella Chávez, Pedro Engel y Pilar Sordo también le expresaron su cariño.

Por otro lado, el pasado viernes en el programa Only Fama, Tonka fue abordada a la salida de un salón de belleza. En esa instancia, la ex animadora reveló sus planes para 2025, los cuales no incluyen televisión, en medio del escándalo del Caso Relojes, que involucró a su expareja, Parived.