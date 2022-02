Tras el video viral en playa de Puerto Montt: Mujer asegura que previamente fue agredida por la veraneante

Nuevas declaraciones se conocieron la mañana de este lunes respecto al polémico video viral de una mujer que expulsa a otra de una playa en Puerto Montt, luego de que la protagonista del registro, Ximena Schott, asegurara que antes de exigirle a la veraneante que saliera del lugar, había sido víctima de diferentes agresiones.

En una entrevista con el matinal de Canal 13, “Tu Día”, Schott señaló que ha sido “víctima de una brutal agresión de los medios, de las redes sociales sin saber lo que realmente pasó, lo que el video muestra es un lado de los hechos acontecidos”.

En ese sentido, explicó que el polémico video en que trata de expulsar a Fernanda Nieto, alegando que esa playa no es un lugar público y llegando a amenazar de echarla con un arma, fue solamente “el desenlace de un ataque que sufrí dentro de mi domicilio”.

Asimismo, manifiesta que el día del incidente, ella vio que la joven llegó a la playa que queda fuera de su casa, y en ese momento fue a preguntarle qué necesitaba, y Nieto le habría contestado de forma agresiva “vengo a bañarme”. Luego de que Schott le dijera que fuera a la playa, la veraneante le habría contestado “tú no puedes impedir que yo pase”.

Según ella, esto ocurrió a menos de 10 metros de su casa, por lo que no era un espacio público como estipula la ley. “Le vuelvo a insistir que no puede estar acá y ella me responde: ten cuidado conmigo, porque yo soy judoca”, añadió la mujer.

“Como vi que estaba tan agresiva la dejé transitar en el patio para que bajara a las rocas. Ella conocía perfectamente este sitio y me dice: ‘voy a bajar por tu escalera, me voy a bañar y tú no puedes impedirlo”, continuó relatando.

Posteriormente, Schott salió de su casa, y volvió a las 19:30 horas, y cuenta que al regresar, vio a una persona escondida detrás de la vivienda, que era la misma Nieto, “entonces la increpo y le digo ‘¿Qué estás haciendo de nuevo en el patio de mi casa?’”, le habría dicho, a la otra joven contestó “¿y qué? Si te dije que iba a estar aquí”.

“Su actitud era muy extraña, así que le digo ya paremos esto, cortemos esto. Ella estaba con un vestido rojo, abajo un traje de baño y una cerveza en la mano y las zapatillas, el resto de sus cosas las dejó en el roquerío (…). Me lanzó en la cara el contenido de la lata de cerveza, que debería tener otra cosa porque yo perdí la visión un rato y trata de cortarme el rostro con la lata”, detalló Schott.

En ese momento, la mujer cuenta que sufrió una herida en su mano izquierda, y acto seguido, Nieto le habría realizado una “llave”. “No podía respirar, me apretaba el cuello y sentía que me ahogaba”, expresó.

“Yo llamé a Carabineros después, cuando bajé al roquerío ya estaba harta y por eso le grito ‘sal de aquí’”, explicó, agregando que realmente nunca tuvo un arma, y que solo quería asustar a la joven.

Por su parte, acusó que Nieto ha articulado una campaña de lobby al buscar apoyo en la alcaldía, y dice estar tranquila esperando que llegue el llamado del fiscal del caso para entregar su declaración.