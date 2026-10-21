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Trece comunas en el país mantienen la suspensión de clases este miércoles 21 por sistema frontal

En la Región Metropolitana, las comunas de La Florida, Puente Alto, San José de Maipo, Buin y Peñaflor decidieron seguir con la suspensión de clases en establecimientos municipales por razones de seguridad frente a la complicaciones ocasionadas por el sistema frontal..La misma razón adujeron las comunas de Los Vilos, Salamanca y Canela, Región de Coquimbo, para suspender clases en sus establecimientos municipales.

Patricia Schüller Gamboa
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Trece comunas en el país mantienen la suspensión de clases este miércoles 21 por sistema frontal

A pesar de que el Ministerio de Educación (Mineduc) anunció la reanudación de clases para hoy en las cinco regiones donde estaban suspendidas por el sistema frontal, 13 comunas decidieron mantener la suspensión para este miércoles.

En la Región Metropolitana, las comunas de La Florida, Puente Alto, San José de Maipo, Buin y Peñaflor decidieron seguir con la suspensión de clases en establecimientos municipales. Esto por razones de seguridad frente a la complicaciones ocasionadas por el sistema frontal.

La misma razón adujeron las comunas de Los Vilos, Salamanca y Canela, Región de Coquimbo.

Región de Valparaíso

En la Región de Valparaíso, la suspensión también fue aplicada en establecimientos municipales de las comunas de Nogales, Quillota y La Calera.

Finalmente, en la Región de O’Higgins, las municipalidades de Machalí y Graneros suspendieron las clases en sus establecimientos educacionales.

Mineduc anuncia que se reanudan las clases este miércoles 21 en 5 regiones  
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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