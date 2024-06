Tribunal declara inadmisible querella del INDH contra Mario Desbordes

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió favorablemente un recurso de reposición presentado por la defensa de Mario Desbordes, en la que buscaba dejar sin efecto la querella interpuesta en su contra por tráfico de influencias por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).



El tribunal consideró que el INDH no tenía “legitimación activa” para recurrir contra el exministro de Defensa de Sebastián Piñera y carta de Chile Vamos a la alcaldía de Santiago.



El INDH “únicamente posee legitimación activa para deducir querella por los delitos allí establecido” y no por tráfico de influencias como fue en este caso, sostuvo la resolución, en referencia a las atribuciones que la ley le entrega al organismo en materia de persecución penal por transgresión a los derechos humanos.



“Esta resolución es muy importante toda vez que nosotros nos querellamos contra el Instituto Nacional de Derechos Humanos y quienes resulten responsables de las imputaciones que le hicieron a mi representado y esa querella hoy se encuentra declarada admisible en el Octavo Juzgado de Garantía”, comentó Agustín Mardones, abogado de Desbordes.



“Estamos avanzando en las diligencias que solicitamos al Ministerio Público para que los hechos y los delitos que nosotros informamos en esa querella por prevaricación administrativa hoy se encuentren avanzando y sean investigados”, agregó.



El INDH se había querellado contra Desbordes por el delito de tráfico de influencias luego de que se conocieran mensajes en WhatsApp que evidenciaban un eventual lobby a favor de la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, lo que fue respondido con una acción judicial solicitando que no se diera lugar a la querella argumentando que la institución no está facultada para actuar sobre delitos, lo que fue acogido por el tribunal.



Sin embargo, el tribunal también establece que el delito existe por lo que remitirá los antecedentes al Ministerio Público el que debe decir si inicia acciones penales contra el candidato de RN por Santiago.