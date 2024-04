Tribunal Supremo del PDG expulsó a diputado Gaspar Rivas tras polémica por mesa de la Cámara

El Tribunal Supremo del Partido de la Gente (PDG) expulsó de la colectividad al diputado Gaspar Rivas, tras la polémica la nueva mesa de la Cámara de Diputados.



El TS resolvió que “ha lugar a la denuncia hecha por los denunciantes dirigida en contra del Sr. Gaspar Alberto Rivas Sánchez y se le condena con la expulsión del Partido de la Gente. Sentencia acordada por la unanimidad de los integrantes del Tribunal Regional de Valparaíso”.



El líder de la colectividad, Franco Parisi, dijo que “tienen que entender de una vez por todas las autoridades elegidas en el PDG y que han salido por el PDG, que todas esas autoridades tienen un jefe, y el jefe es el poder de la gente”.



“El exdiputado del PDG, Rubén Oyarzo, dijo que éramos una bolsa de gato. Puede ser. Por lo menos ya varios ratones han salido y los vamos a seguir sacando. Y aquellos que se quedan gatos pillos, también los vamos a sacar y gatas pillas también las vamos a sacar”, añadió.



Además, enfatizó que “el PDG no es mío, ni tuyo, ni de diputados o asesores de diputados. El PDG nació con un sólo propósito, que es cuidar los intereses de la clases media y la clase media emergente”.



“Entender que el PDG se debe a la gente, por eso, quizás no lo entienden bien, pero no queremos una democracia representativa, nosotros queremos una democracia efectiva de la gente que tenga que decidir las decisiones más importantes”, añadió.



Además, Parisi realizó un llamado a que “de una vez por todas ordenemos el partido, pero ordenémoslo en función de lo que es para la gente. Es una noche complicada, sí, pero lo que ocurrió el día lunes (en la Cámara) fue imperdonable”.



“Ya se cumplió un paso importante con la destitución del diputado Rivas. Que siga haciendo lo que él quiera, pero ya no vamos a estar sufriendo todos los meses por qué chambonada se va a mandar”, concluyó.