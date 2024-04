UDI sondea a exministro Delgado para competir con Vodanovic por Maipú

La secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, dijo este viernes en entrevista con T13 Radio que el partido está evaluando la opción de que el exministro y exalcalde, Rodrigo Delgado, pueda ser el candidato de Chile Vamos para competir contra Tomás Vodanovic (RD), actual alcalde de Maipú.



“Tenemos una carta, estamos conversando, estamos midiendo, estamos viendo si vamos a primarias. Pero tenemos un candidato que nos ha ido bastante bien que es Rodrigo Delgado, que él ha estado siempre a disposición como debiera ser, de ponerse a disposición donde sea más necesario y lo estamos conversando y evaluando con él”, sostuvo Hoffmann.



El nombre del extitular del Interior, también ha sonado como figura para competir por otras comunas como Santiago e incluso por la gobernación metropolitana, que hoy ocupa Claudio Orrego.



LAS CONDES



También la dirigente del gremialismo se refirió al gesto de Daniela Peñaloza, alcaldesa de Las Condes, quien anunció este jueves que no irá a la reelección, lo que da luz verde para que Marcela Cubillos, independiente, se convierta en la candidata del sector en Las Condes.



Al respecto, Hoffmann sostuvo que “tengo la impresión que tomamos la decisión correcta. Yo agradezco infinitamente la actitud que tuvo, el gesto de nobleza de la alcaldesa Peñaloza”.



“Fue una decisión de ella, apoyada por nosotros, conversada con nosotros hace varias semanas y quiero agradecer, porque yo al menos he visto pocos gestos de ese nivel en política”, agregó.



Sobre Marcela Cubillos, la secretaria general de la UDI indicó que “su irrupción debería haber sido menos mediática. Marcela ha sido una militante eterna, da lo mismo que hoy sea independiente. Es una persona muy cercana a nosotros, al gremialismo”.



“Nosotros hemos tenido varias conversaciones con ella durante estas semanas, pero no hay ninguna duda de la fuerza electoral que tiene Marcela. En ese sentido, con el gesto que ha tenido la alcaldesa Peñaloza, yo no dudo que ella hoy pueda ser la candidata de la unidad, gracias a ese gesto”, señaló.



“Si esto sale todo bien debiera ser una candidata que obtenga el 80% de los votos”, aseguró Hoffmann.



Al finalizar, la dirigente del gremialismo aseguró a T13 Radio que Cubillos “es un transatlántico en la política, eso es innegable y gracias al gesto que ha tenido Daniela Peñaloza, lo más probable es que sea la candidata única del sector en la comuna de Las Condes”.