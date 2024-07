¿Un asadito?: Ignacio Román confesó sentirse “desplazado” por Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta

Desde el comienzo de “Socios de la Parrilla”, programa liderado por Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta, un cuestionamiento recurrente fue la no inclusión de Ignacio Román, exfinalista de Master Chef y compañero de los rostros de televisión en famosas campañas publicitarias.

En aquella instancia, el conductor de “Lugares que hablan” salió a defender los motivos por el que el cocinero no formaba parte del espacio. “Con Ignacio nosotros somos compañeros en Unimarc. Y ahí somos compañeros atómicos. Nosotros nos llevamos increíble con el Nacho. Entonces, cuando ustedes escuchan en un programa de farándula, que dicen que nosotros discriminamos al Nacho, que no sé qué con el Nacho… Es la mentira más grande que puede existir”, sostuvo Saavedra.

No obstante, en diálogo con el podcast de Max Collao, Román se sinceró y entregó su visión sobre la polémica. “Vamos a decir la verdad (…) Yo siento una sensación de alejamiento de los chiquillos, por un tema de sus viajes y sus programas”, comenzó diciendo.

“Pero en sí, como Unimarc, continuamos los tres juntos en la marca, pero yo direccioné mi imagen a lo mío, a la cocina, porque sentí que me estaba alejando mucho y me estaba estigmatizando en la imagen del rostro publicitario (…) Como que solté a los chiquillos”, complementó Román.

Allí, Collao directamente le preguntó si se había sentido desplazado: “Obvio que sí, no puedo negarlo. No puedo ocultar el sol con un dedo, porque hubo hartas instancias en que pudo haber sido mucho más entretenido, o una pequeña invitación”, respondió el cocinero.

“O por último, no sé po, somos compañeros, somos tres colegas juntos, una invitación por último para salir corriendo por el programa po hueón”, añadió.

Sin embargo, Román subrayó que no guarda rencor a sus compañeros: “No soy una persona rencorosa, ni tengo rollos, ni nada, no me la echo, el rollo de ellos no es el rollo mío. Yo continúo con lo mío”.