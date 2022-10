Universidad de Chile lanzó su Política de Igualdad de Género

Este lunes se realizó el lanzamiento oficial de la Política de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, ante la comunidad del plantel, autoridades de gobierno y la ciudadanía, entre ellos y ellas, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; y la diputada Camila Rojas.

Esta iniciativa, aprobada por por el órgano superior triestamental este 2022, busca superar las desigualdades, discriminaciones y brechas de género en todos los ámbitos del quehacer universitario, a través de un marco institucional que establezca parámetros comunes para todas las facultades, institutos y unidades.

“La Política de Igualdad de Género que hoy nos convoca se enmarca en nuestro compromiso como Universidad de avanzar en la erradicación de las desigualdades, discriminaciones y violencias de género que viven las mujeres y disidencias sexuales, y por cierto la convicción de que esto parte por nuestra casa”, señaló la rectora Rosa Devés, quien enfatizó que “esta Rectoría hace suyo el desafío de avanzar conjuntamente hacia la igualdad de género efectiva en todas las dimensiones del quehacer universitario, y sabemos que esto nos exige hacer más. Reconocemos y agradecemos el trabajo colaborativo de todas y todos quienes desde los estamentos universitarios que se involucraron en la elaboración de esta Política”.

La directora de Igualdad de Género, Carmen Andrade, señaló que esta política “es un nuevo hito, pero no es el comienzo ni mucho menos el final, sino que es parte de un largo e inacabado proceso que ha desarrollado la Universidad para avanzar en igualdad de género, y erradicar las discriminaciones”. Sin embargo, advirtió, “debemos tener en cuenta que una política de igualdad, sin un plan de acción que asegure su implementación, es solo una declaración de intenciones. Una política que se elabora solo para cumplir exigencias legales o de acreditación, y que no se hace cargo de la realidad de género ni confronta las injusticias, resulta inocua e insustancial”. Por ello, cerró, esta iniciativa “se ejecuta efectivamente a través de un plan de acción denominado Sello Genera Igualdad, que busca instalar estándares verificables de igualdad de género en todas las áreas universitarias, y por otra parte busca confrontar, con acciones concretas, la violencia y el acoso sexual, las brechas salariales, el sexismo y el androcentrismo en los procesos formativos y de investigación, las desigualdades en el desarrollo de la carrera académica y profesional, como también las discriminaciones a las disidencias sexo genéricas”.

Por su parte, el vicepresidente (s) del Senado Universitario del plantel, Nicolás Giuliani, señaló que la U. de Chile “no puede más que valorar lo que nos reúne hoy día”, y que “debemos comprometernos como comunidad para que esta política llegue a cada rincón, a cada espacio de micropoder, al andamio patriarcal que sostiene nuestra universidad”.

La actividad, además, contó con el foro “Política de Igualdad de Género en el Sistema Universitario”, espacio de conversación que reunió a la Ministra de la Mujer, Antonia Orellana; la diputada Camila Rojas; y la ex presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Diversidades del Senado Universitario, Carla Carrera, que junto a la comisión que lideraba tuvo un rol fundamental en la construcción de la política. En la instancia sus integrantes dialogaron sobre el rol que jugará la Política de Igualdad de Género en el Sistema Universitario chileno

Estos procesos de discusión en torno a las definiciones institucionales en materia de género, destacó la diputada y ex senadora universitaria y presidenta de la FECH, Camila Rojas, condujeron a una “reflexión colectiva importante, y no que no era un tema fácil, que no nos significó simplemente decir ‘esto lo solucionamos así’, sino que levantar una serie de dispositivos como por ejemplo, cómo abordamos los sumarios, cómo capacitábamos a profesores y profesoras y en general cómo sensibilizábamos con el tema del acoso”

“A mí me parece fundamental lo que está haciendo la U. de Chile, que con mucho trabajo y esfuerzo se ha puesto la misión de avanzar en estos temas, temas que han tenido que ser visibilizados”, agregó, relevando otros instrumentos del plantel, como la Política de Corresponsabilidad y el instructivo Mara Rita. “Tres políticas, tres momentos que están completamente relacionados con esta política que se lanza en igualdad de género”, dijo.

Este paso, en definitiva “es un ejemplo para las instituciones de educación superior y para el país, porque precisamente estas políticas que la U. de Chile ha impulsado, van a servir para otras instituciones” (…) La política que regula el acoso sexual en el ámbito de la educación superior también toma como ejemplo lo que ha pasado en el congreso. Por lo tanto, la universidad y su trabajo le sirven a Chile, le sirve a las instituciones públicas y también a las privadas”.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, señaló que “la política de igualdad de género va más allá de las dimensiones relacionales, sino que piensa a la universidad para la igualdad, para funcionarios, funcionarias, trabajadores, trabajadoras, estudiantes y también en su mismo contenido, va dejando sembrado el camino para poder profundizar. Asimismo, creo que es un elemento fundamental de las políticas de igualdad de género, su asentamiento institucional, su articulación y su realidad democrática”. La también egresada del plantel agregó que en ese sentido, “el desafío es asentar lo conquistado en igualdad de género a nivel de Estado y que no dependa solo de la voluntad del gobierno de turno, sino que sea una política a largo plazo, articulada. Para ello estamos visibilizando la transversalización de género que estamos impulsando”.

En tanto, Carla Carrera, sostuvo que “es muy importante que la Universidad de Chile cuente con una política de igualdad de género”, porque este instrumento “nos permite estar en estos espacios, habitarlos, espacios libres de violencia. Esta política que nos ayuda a visibilizar y a superar las diferentes discriminaciones, también nos plantea diferentes ejes como la educación no sexista, el acceso equitativo a la universidad. (…) Esta política intentamos que venga a ser el primer paso de muchas otras estrategias que pueda tomar la Universidad de Chile para superar las diferentes brechas”.

“Creo que de forma muy positiva marcamos un precedente para las otras universidades y las diferentes instituciones de educación superior, y creo que también como universidad recogemos demandas que fueron sociales, que no solamente están dentro de la universidad. Eso es muy importante y me llena de mucho orgullo pertenecer a una institución que se acerca a las demandas sociales, las recoge y las hace parte también de sus planes”, agregó.