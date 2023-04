Este domingo se llevó a cabo la audiencia de formalización de los dos detenidos en el marco del procedimiento policial donde un sujeto terminó fallecido tras haber intentado evadir un control y atropellar a un carabinero en San Antonio.

El Juzgado de Garantía de San Antonio decidió que solo uno de los dos quedara en prisión preventiva, quien será trasladado a la cárcel de Valparaíso la tarde de esta jornada. Este sujeto contaba con antecedentes, más precisamente por robo en lugar no habitado. El otro individuo arrestado quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total.



El Ministerio Público aclaró este domingo que el joven abatido por un carabinero en San Antonio era un adulto de 19 años y de nacionalidad chilena llamado David Toro Córdova, quien no contaba con antecedentes penales.



El fiscal de San Antonio, Fred Silva, declaró que Toro incurrió en una “agresión ilegítima” contra los oficiales, lo que justificó la acción del funcionario policial que le disparó.



Los dos acompañantes del fallecido fueron detenidos por posesión de drogas.



El coronel Héctor Sánchez, de la prefectura San Antonio, señaló que los individuos “tienen antecedentes policiales por robo de accesorio de vehículo, robo en lugar no habitado y robo en lugar habitado”, mientras que uno de ellos mantiene una medida vigente de arresto domiciliario nocturno.



En la noche de este sábado, Toro intentó evadir una fiscalización vehicular atropellando a un uniformado. En vista del peligro, el compañero carabinero que acompañaba al funcionario policial hizo uso de su arma, una subametralladora Uzi, dándole muerte inmediata.



El carabinero atropellado se encuentra estable y fuera de riesgo vital en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, donde está siendo tratado por lesiones en sus extremidades. Será trasladado al Hospital de Carabineros en Santiago para continuar su recuperación.



La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) se hará cargo del caso y llevará a cabo las pericias correspondientes para dilucidar los hechos. La formalización de cargos contra los imputados se realizará durante la tarde de este domingo.