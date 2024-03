Vallejo a Republicanos: “No necesitamos utilizaciones políticas de un caso que nos preocupa y nos ocupa en estos momentos”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a parlamentarios del Partido Republicano que exigieron que la ministra “no participe de reuniones de decisión política” sobre el secuestro del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, “ni en vocerías donde se informe sobre el caso”.



“Solicitamos al Gobierno que la ministra Vallejo no participe de reuniones de decisión política en esta materia, ni en vocerías donde se informe sobre el caso”, demandó la colectividad, apuntando que “los vínculos del Partido Comunista con la dictadura de Nicolás Maduro son públicos y notorios”.



Vallejo afirmó que “las investigaciones no las lleva el Gobierno, ninguno de sus ministros y ministras, sino que otro poder del Estado y por lo tanto, ahí está radicado el conocimiento y la responsabilidad sobre el avance de una investigación que es importante”.



Agregó que por “el resguardo de la persona víctima y su familia, es que (la indagatoria) tiene el carácter reservado. No necesitamos utilizaciones políticas de un caso que nos preocupa y nos ocupa en estos momentos”.



Consultada por su permanencia en vocerías y reuniones relativas al caso, Vallejo replicó que “es muy absurdo tener que responder si uno descarta o no descarta cuando la base del cuestionamiento no tiene relación con cómo funciona una investigación de esta naturaleza”.



“Francamente, tenemos una investigación que no lleva el Gobierno”, subrayó. “Se ha pedido que demos información sobre el avance de la investigación, que nos refiramos a la investigación, yo creo que aquí hay que hacer pedagogía y aclarar nuevamente en qué consiste una investigación de estas características”, agregó.



“La ministra Vallejo es un peligro para el éxito de la investigación del caso secuestro. Los vínculos del Partido Comunista con la dictadura de Nicolás Maduro son públicos y notorios, y claramente su participación en las reuniones o vocerías sobre el tema, va a generar conflictos en la investigación”, sostuvo el jefe de la bancada de diputados del Partido Republicano, Agustín Romero.



“Es de público conocimiento el compromiso político e ideológico, el apoyo y expresiones de admiración que los dirigentes del PC han manifestado hacia el régimen de Nicolás Maduro en distintas ocasiones”, sostiene un documento de ese partido.



En virtud de estos antecedentes consideran “imperativo que la ministra Camila Vallejo Dowling y su partido se abstengan de intervenir en este caso. Al tratarse de los máximos intereses del Estado, consideramos que la ministra Vallejo y su partido carecen de la independencia suficiente para representar de manera imparcial los intereses del Estado de Chile”.



A su juicio, “es de la mayor importancia garantizar la objetividad de las investigaciones en curso, toda vez que son aspectos cruciales de la seguridad nacional y la soberanía del Estado, los que se ven comprometidos y éstos no pueden estar sujetos a las preferencias políticas e ideológicas de determinados sectores”, según se conoció más temprano.