Vallejo afirma que postura del Gobierno sobre DDHH ha sido consistente

El libelo interpuesto en la Corte de Apelaciones de Santiago señala que “el acto que se denuncia ha sido realizado en forma tal que no se respetó la legislación vigente, por lo que cabe calificarlo al tenor del artículo 20 de la Carta Fundamental, como arbitrario; perturbando transgrediendo y privando en forma actual el legítimo derecho que consagra la Constitución a los participantes de no ser afectado por una discriminación arbitraria, ni por una autoridad del Estado ni por un particular, en este caso, por parte del Gobierno de Chile y el Ministerio de Defensa Nacional de la República de Chile”.