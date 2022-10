Vallejo llamó a la unidad tras dichos de senador Latorre: “Ninguna coalición por separado logra gobernar”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, hizo un llamado a la unidad en el oficialismo luego de las palabras del senador de Revolución Democrática (RD) Juan Ignacio Latorre, quien criticó al actual Socialismo Democrático, ex Concertación, y les pidió no decirle al pacto Apruebo Dignidad “cómo gestionar una coalición”.

Latorre se refirió nuevamente durante esta jornada al respecto, y declaró que “desde antes que asumiera el Gobierno, desde sectores de la ex Concertación, no ha pasado una semana en que no han criticado públicamente al Frente Amplio, a Apruebo Dignidad, al Gobierno, y no me quejo, es parte de la política (…) tenemos que hacer todos un esfuerzo de síntesis intergeneracional y de buscar nuevas recetas”, aludiendo al cónclave oficialista convocado para noviembre.



La ministra sostuvo que “es más lo que nos une que lo que nos separa y eso lo hemos entendido por años”, destacando que “nos hemos acostumbrado a las polémicas y quedamos en polémicas superficiales. La ciudadanía espera mucho más de nosotros que salgamos de la lógica del cahuín”.



“Tenemos una riqueza tremendamente importante en la diversidad de ambas coaliciones, condición fundamental para avanzar. Ningún partido por separado gobierna, ninguna coalición por separado logra gobernar (…) nos necesitamos a todos y a todas en nuestra diversidad, y por eso es tan importante para nosotros hacer ese llamamiento desde el Gobierno a la unidad”, enfatizó Vallejo.