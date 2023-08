Vallejo: “No se requiere una capacitación para cumplir con la normativa”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió al paso de las críticas que ha recibido el oficialismo luego que Contraloría informara que autoridades de la actual administración, no han realizado un curso básico de administración pública y probidad.



“Las capacitaciones, las inducciones, siempre son bienvenidas, en cualquier instancia y particularmente en lo que respecta a la administración pública. Sin embargo, nunca una capacitación más, una capacitación menos, puede ser justificación para no cumplir con la normativa”, sostuvo la ministra.



Añadió que “la ley se presume conocida por todos y todas cuando se publica y más cuando uno ingresa a funciones de Estado, a funciones de Gobierno, no puede justificarse en que obtuvo o no una capacitación para dar cumplimiento total y absoluto a la normativa vigente, y por eso es que es tan clave cuando se asumen las responsabilidades políticas al cometer este tipo de error”.



De esta forma, la secretaria de Estado precisó que “debe presumirse, en el acto administrativo, el completo conocimiento de la ley y la normativa” y recalcó que “no se requiere una capacitación para cumplir con la normativa y con la ley”.



Además, calificó de “ridículo” el cambio de gabinete que propuso el diputado de RN, Diego Schalper.



“Ya lo vimos anteriormente cuando el ejemplo que se señalaba de la expresidenta Michelle Bachelet, que tuvo que hacer un cambio completo. ¿Eso disminuyó la beligerancia de las críticas de la oposición? No ¿Eso contribuyó a que la oposición se abriera a mayor diálogo y acuerdos? No. Entonces a nosotros no nos pueden venir con cuentos”, manifestó Vallejo.