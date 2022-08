Vallejo refrendó lo señalado por Boric de no repetir el plebiscito de entrada

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, refrendó las declaraciones realizadas por el Presidente Gabriel Boric en una entrevista dada a CHV Noticias respecto a que el Ejecutivo no impulsará un nuevo plebiscito de entrada en caso de que gane el Rechazo el próximo 4 de septiembre.



En el programa “Tolerancia Cero” de CNN Chile, Vallejo reiteró que la idea sería elegir a los convencionales de manera directa. “Eso es lo que nosotros proponemos, pero nosotros no imponemos (…) estas cosas se tienen que votar en el Congreso”, manifestó.



Aseveró que “nuestra posición política es respetar el mandato popular porque sería, evidentemente, una reiteración, porque ya consultamos esto. Hubo un plebiscito donde la ciudadanía se pronunció tajantemente. Fue una mayoría muy evidente y muy desbordante, tanto por tener una nueva Constitución, tanto por el mecanismo”.



Pero la portavoz del Gobierno indicó que en el Congreso “el oficialismo no tiene mayoría, por eso ha sido tan importante para nosotros invitar a la oposición o a los sectores del Rechazo que van desde Republicanos, algunos democratacristianos -porque como partido la DC tomó posición por el Apruebo- a que se puedan poner de acuerdo en esa línea, eso también da certidumbre, porque no basta que como gobierno propongamos ese camino si los sectores del Rechazo van a rechazar ese camino”.



Vallejo descartó que el Ejecutivo haya manifestado una posición clara en favor del Apruebo. “Yo creo que eso no es así. Nuestro deber ha sido en todo este tiempo gobernar y por eso hemos desplegado una serie de medidas para enfrentar el tema de delincuencia, el alza en el costo de la vida”, aseguró.



“Hemos hecho cosas en cinco meses que en años no se hacían, como aprobar el Acuerdo de Escazú o iniciar el proceso de cierre de Ventanas; otras medidas como aumentar el salario mínimo, pero también informar porque gobernar es poner orden, gobernar es impulsar políticas públicas para beneficiar a las personas, pero también gobernar es informar en un proceso que es clave y eso hemos estado haciendo. Independiente de nuestras posiciones personales porque, como ha dicho el Presidente, tenemos derecho por nuestra historia a tener reflexiones políticas del momento que estamos viviendo”, recalcó.



En otra materia, la ministra se refirió al Estado de Excepción en la Macrozona Sur y afirmó que “no hemos ocupado exactamente las mismas estrategias, hemos tratado de innovar”.



“Nosotros entramos con un propósito. Iniciar principalmente con diálogo y generar una desescalada de violencia con el retiro además del estado de excepción constitucional que estaba vigente en ese entonces, de hecho, lo hicimos. Pero luego tuvimos algunos hechos de violencia que produjeron un paro de camioneros que fue bien grave desde el punto de vista del riesgo que significaba, no solo para el gobierno, sino para la población, por el desabastecimiento o el corte de ruta y eso nos llevó a revaluar nuestra estrategia en torno a la zona y a tener que recurrir a este instrumento, pero siempre combinándolo con otras estrategias y herramientas”, explicó.



Añadió que “no hay una bala de plata para solucionar un tema sumamente complejo, sino que aplicar cierto grado de inteligencia, de diálogo y no solamente de fuerza”.