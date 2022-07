¿Vas a vender tu propiedad? Una guía simple para un proceso sin estrés

Vender una propiedadpuede llegar a serun proceso largo y complejo, especialmente si además se está buscando un nuevo hogar. Por eso muchas veces los propietarios terminan contratando corredores de propiedades o asesor inmobiliario para ayudarlos a sacar fotos, publicar la propiedad, filtrar a los interesados, seleccionar al comprador ideal, buscar la documentación, entre muchos otros pasos que inciden directamente en la probabilidad de éxito de venta.

Independientemente si vas a contratar un corredor o si utilizarás las herramientas online para vender tu inmueble, esta guía práctica detallará los puntos básicos que necesitarás tener en cuenta para minimizar los dolores de cabeza y aumentar las probabilidades de éxito del negocio.

VALORIZAR CORRECTAMENTE LA PROPIEDAD

Antes de comenzar a vender la propiedad, es muy importante analizar y calcular el precio comercial del inmueble, que no siempre coincide con el valor que tenemos en mente (y a veces se aleja bastante de dicho monto).

“Es importantetazar la propiedad con una corredora de propiedades o un profesional inmobiliario, para que estime el valor real del inmueble sin considerar factores emocionales, sino tener en cuenta factores objetivos como es el sector, las ventas históricas en el área, estado de la propiedad, etc”, recomienda Erich Weidenslaufer, CEO de Compara Corredores, empresa con muchos años de experiencia en el rubro.

LA APARIENCIA IMPORTA

Vivimos en un mundo donde el poder de la imagen es innegable, y en un mercado competitivo como es el de las ventas y arriendos de propiedades eso es trascendental. No solamente, para diferenciarse sino, para aumentar la probabilidad de tener un alto volumen de llamados, visitas y por lo tanto interesados.

Erich entrega la siguiente recomendación: “Una acción simple que impactará mucho en la calidad de las fotos es despejar los espacios, eliminar los elementos que ensucian la toma, y asegurarse de tener buena iluminación, idealmente sacar las fotos durante el día, usando luz natural. Intenta evitar fotos de la cocina llena de aparatos, o un dormitorio con una cama deshecha.”

“Imágenes que trasmiten una casa limpia y luminosa, motivará al potencial comprador a interesarse en la propiedad. Elige siempre la mejor foto para que sea la primera foto en el portal donde se publique la propiedad. Y algunas veces, menos es más, así que no publiques fotos que no aportan”, señala.

ESTUDIO DE TÍTULOS

Un estudio de título es un análisis de los antecedentes legales de la propiedad, que tiene como objetivo conocer cuál es la situación jurídica de la misma y confirmar que está todo en orden. Es un documento que garantiza al comprador que el vendedor es realmente su propietario y están dadas todas las condiciones legales para concretar la transacción.

El propietario le puede pedir a su corredor de propiedades que realice el estudio de título o contratar un abogado experto para que lo haga. En caso de que el comprador pague la propiedad con crédito hipotecario es el banco el encargado de hacer dicho estudio.

Documentación requerida para solicitar un estudio de título

En caso de tratarse de personas naturales, ten a mano la siguiente documentación que te pueden solicitar:

Copia de la escritura de compraventa.

Certificado de número domiciliario.

Certificado de recepción final.

Certificado de avalúo fiscal.

Certificado de no expropiación.

Certificado de hipotecas y gravámenes.

Copia de la cédula de identidad y certificado estado civil del propietario.

Pago de contribuciones al día y el comprobante de pago.

ESTAR ATENTO Y CONOCER LOS PASOS DEL PROCESO DE VENTA

El mercado inmobiliario actual avanza rápido y constantemente se publican nuevas propiedades a la venta en los distintos portales. En este escenario es necesario estar atento y adaptarse a las distintas realidades, para obtener un resultado exitoso.

Vender una casa requiere conocimientos, habilidades y tiempo. “Es muy importante filtrar los llamados -turistas inmobiliarios- de los interesados reales, y además reservar un par de horas diarias en la agenda de uno para atender a los reales interesados que deseen visitar la propiedad”, advierte Erich.

En caso que no uno no tenga el tiempo, paciencia o la suficiente destreza comercial, se aconseja delegar esta tarea a un corredor de propiedades experto en la zona donde está la propiedad ya que no solamente te aliviará el proceso de venta, sino que con sus conocimientos en el área (no es lo mismo un corredor de propiedades de Las Condes que de La Florida, Concepción o Viña del Mar) le permitirá tener mayores argumentos para convencer a potenciales compradores, y además podrá aportar con una cartera de clientes.