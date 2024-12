“Vengo a presentar mi renuncia voluntaria”: La carta de Monsalve a Boric

Este viernes se conoció el contenido de la carta que el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregó al Presidente Gabriel Boric comunicando su renuncia al cargo.



Esto ocurrió el 17 de octubre pasado, dos días después de que el Mandatario lo recibiera en su oficina debido a la denuncia por violación y abuso sexual presentada en su contra por una subalterna. En la cita también estuvo presente a la ministra del Interior, Carolina Tohá.



Según publica Ex -Ante, Monsalve agradece en su carta el respaldo “a toda la gestión que ejecutamos, desde esta cartera de Estado, para dignificar la vida de los chilenos y chilenas y avanzar en una política eficiente en materias de seguridad”.



El texto sostiene en dos oportunidades que se trataba de una “renuncia voluntaria”, lo que contrasta con las declaraciones del Mandatario y la ministra Tohá.



De acuerdo a lo expresado por el Presidente en su declaración a la Fiscalía el 29 de octubre, en esa reunión “había decidido que él tenía que dejar el cargo”.



“Yo le dije que en mi criterio era incompatible la denuncia y su respectiva investigación con el ejercicio de su cargo. Me indicó que OK, así lo haría y es así como renuncia al cargo. La ministra Tohá no intervino pero habíamos conversado previamente y estábamos de acuerdo en este punto”, dijo el Mandatario ese día a la Fiscalía.



Mientras que el 18 de octubre, el Jefe de Estado sostuvo en una extensa comparecencia ante los periodistas que “con los antecedentes recabados durante el día miércoles (16 de octubre), se hizo la evaluación correspondiente y le solicité al subsecretario la renuncia, quien a su vez me la presentó inmediatamente”.



Tohá, por su parte, señaló a los persecutores el 30 de octubre: “Monsalve dijo que su abogado le había señalado que renunciar perjudicaría su defensa, pero el Presidente le dijo que iba a necesitar su renuncia“.



La carta es la siguiente:



“Santiago, octubre 17 de 2024



S.E. Gabriel Boric Font, Presidente de la República



Presente



De mi consideración:



Mediante la presente, vengo en presentar mi renuncia voluntaria al cargo de Subsecretario del Interior que desempeño desde el 11 de marzo de 2022.



Agradezco la confianza depositada en mi persona para desempeñar dicho cargo y el respaldo recibido a toda la gestión que ejecutamos, desde esta cartera de Estado, para dignificar la vida de los chilenos y chilenas y avanzar en una política eficiente en materias de seguridad pública.



Mi renuncia voluntaria se hace efectiva a partir de hoy 17 de octubre de 2024.



MANUEL MONSALVE BENAVIDES”.



El mismo día 17, Boric y Tohá firmaron el decreto 326 aceptando la renuncia de Monsalve. En el documento dan cuenta de que el 16 de octubre, el día en que Monsalve se trasladó a al sur, en el Ministerio del Interior se inició un sumario para determinar las responsabilidades administrativas del exsubsecretario.