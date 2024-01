Vidal inicia consultas en TVN por presencia de Peso Pluma en Festival de Viña

El presidente de directorio de Televisión Nacional (TVN), Francisco Vidal, confirmó que se encuentra en conversaciones con el director ejecutivo del canal, Alfredo Ramírez, por la presencia del cantante mexicano Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar. Su show está programado para la jornada de clausura.



En entrevista con Radio Biobío, Vidal indicó que a partir de una columna de opinión de Alberto Mayol, publicada en dicho medio, se encuentra verificando los antecedentes sobre mensajes pro narco del cantante, para decidir sobre su participación en el certamen.



“Una vez que se tenga esa respuesta, lo más probable es que converse con el directorio del canal. No quiero adelantarme a nada, pero para mí no es indiferente la opinión del columnista”, añadió el exministro.



Además, Vidal reveló que ha recibido argumentos de que el artista tiene reconocimiento internacional, a modo de justificar su presencia en el certamen que emite la señal nacional, no obstante, dijo que eso “le da lo mismo“.



“En mi opinión, un canal público, si se acredita la denuncia, no debiera tener en su parrilla de un festival a un cantante que promueva las bandas y el narcotrafico, así de simple. No es concordante con nadie con sentido común”, enfatizó.



Sin embargo, Francisco Vidal afirmó que aún no se trata de una decisión tomada, sino que está en manos del directorio del canal.



La Municipalidad de Viña del Mar descartó referirse a la polémica existente en torno a la participación de Peso Pluma en el festival de la ciudad jardín 2024.