El Papa León XIV inició este jueves su segundo día de visita apostólica a Perú con un emotivo encuentro con el Señor de los Milagros, una de las imágenes religiosas más veneradas del país sudamericano. La imagen es protagonista de multitudinarias procesiones que se realizan cada octubre y reúne a miles de fieles en las calles, en una de las principales expresiones de la religiosidad popular peruana.